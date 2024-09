FC Nagykanizsa – Pécsi VSK 2-1 (1-1)

Nagykanizsa, Olajbányász stadion, 50 néző. Jv.: Bódi.

Nagykanizsa: Sebők – Molnár R., Gergelics, Németh P., Szollár, Sóstai, Szokol (Oravecz-Molnár), Szabó Zs., Nagy-Fáró (Vékási), Domján-Köröcz, Gyergyák (Pintér D.). Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Sóstai (31.), Domján-Köröcz (90.), illetve Szabó B. (40.).

Az FC Nagykanizsa egy évvel ezelőtt is a PVSK ellen kezdte meg a szezont, ráadásul a két csapat már az idén is találkozott, a Magyar Kupa első fordulójában. Az említett két mérkőzést megnyerték a dél-zalaiak, a sorozatot pedig nagy örömükre a bajnoki nyitányon is sikerült folytatni. A hazaiak végig fölényben játszottak, de az összecsapás az augusztusi MK-találkozónál jóval szorosabban alakult (akkor az FCN tucatnyi gólt lőve „küldte haza” ellenfelét), de a mostani, az utolsó pillanatban szerzett találattal kivívott siker az akkorinál jóval értékesebbnek is tekinthető.

Domján Péter: „Lényegében teljes mértékben elégedett lehetek a csapattal, arra azonban figyelnünk kell a jövőben, hogy a helyzetkihasználásunk javuljon. Ha sikerül, egyszerűbb lesz a dolgunk az ilyen mérkőzéseken.”

Dunaújvárosi FC – ZTE FC 5-1 (3-1)

Dunaújváros. Jv.: Petrovics:

ZTE FC: Kiss – Nagy, Szegedi (Melus), Tóth, Simon, Varga, Bicsák (Tollár), Kopcsándi, Harsányi, Király (Major), Mezőfi. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

G.: Vojnity (2), Domján, Kókai, Sárkány, ill. Harsányi.

A vendég ZTE remekül kezdett, hiszen gyorsan megszerezte a vezetést, de a hazaiak villámgyorsan egyenlítettek, majd 20 perc után már két góllal vezettek. Az újvárosiak kézben tartották az irányítást, míg a zalai kék-fehérek szünet után sem tudtak újítani. A házigazdák pedig fölényessé tették sikerüket. A bajnoki nyitányon visszavágásra készült a ZTE a Magyar Kupa-vereség miatt, ám az ellenfél 20 perc alatt eldöntötte a találkozót.

Pergelné Kalamár Andrea: „Jól kezdtünk, de a Dunaújváros a folytatásban ránk kényszerítette az akaratát és magabiztos győzelmet aratott.”

A szombati (szeptember 7.) második fordulóban az FC Nagykanizsa Ajkára látogat, míg a ZTE FC a Tatabányát fogadja 16 órától. Előbbi ellenfél nyert, utóbbi pedig kikapott a nyitányon. KL, BI