Párizsban címvédőként indult Illés Fanni, hiszen három éve Tokióban megnyerte ezt a számot. A döntőben 50 méternél még negyedik helyen fordult, de egy hatalmas hajrá után az olasz Giulia Ghirettivel őrült nagyot versenyeztek. A két úszó végül egyszerre csapott célba, csak az időmérő segítségével derült ki, hogy Illés négy századdal maradt le az első helyről.

Horváth Csaba és Illés Fanni 2012-ben

Fotó: ZH Archív

– Ezt a négy századod nem érzed, azt hiszed, egyszerre vagy. Most az olasz lány javára döntött, de szívből örülök neki, mert már járt neki az arany is. Nekem az ezüst is felér egy arannyal most, mert az út, amit bejártam, nem volt egyszerű – mondta Illés Fanni a célba érkezését követően. – Két évvel ezelőtt született meg a kisfiam, sajnos elkapott a szülés utáni depresszió. Nagyon nehéz volt visszakapaszkodni, úgyhogy nekem felér ez egy arannyal. Tudom, hogy a magyaroknak ez csak egy ezüst, de nekem ez egy arannyal ér fel. Nem bánkódom, tényleg örülök az ezüstnek – mondta Illés Fanni az M4 Sportnak a döntő után.

Illés Fanni az Év Zalai Embere lett 2008-ban

Illés Fanni ismert sportoló idehaza, Keszthelyen született és Reziben nőtt fel, zalai a családja és ő maga is. Az úszás szeretete gyerekkorában kezdődött, aztán Zalaegerszegre került, ahol a Mindszenty-gimnáziumba járt és az akkori Europtec-Zalavíz ZÚK tagjaként kezdett el versenyezni. Egerszegi edzője, Horváth Csaba volt, és innen, Zalaegerszegről jutott ki az első paralimpiájára Pekingbe (2008), ahol a magyar paralimpiai csapat legfiatalabb tagja volt. Abban az évben az Év Zalai Embere-díjat is megkapta. Négy évvel később, Londonba is a ZÚK tagjaként jutott ki, akkor, 2012-ben egy interjúnkban így tekintett a londoni paralimpia elé. A legjobb helyezése Londonban egy nyolcadik hely lett.

Illés Fanni 2012-ben, a második paralimpiájára készülve a zalaegerszegi "régi" uszodában, Horváth Csaba edzővel

Fotó: ZH Archív

– Büszkék vagyunk Fannira, nagyon szurkoltam neki én is, hogy meglegyen az újabb arany, de a végén négy század hiányzott, sajnos ilyen a sport... – jegyezte meg Illés Fanni újabb sikerével kapcsolatban egykori edzője, Horváth Csaba, aki éppen ma utazott Szardínia-szigetére, ahol a junior nyílt vízi világbajnokságon, a Zalaco-ZÚK két versenyzője, Nagy Napsugár, és Nett Vivien is a magyar válogatott tagja. – Szülés után, immár komplett családi életet élve, ezt a sikert elérni hatalmas szó. Fanniról csak pozitív élményeim vannak, és már akkor is, amikor nálunk úszott, sokkal jobb eredményei lehettek volna, ám eggyel magasabb kategóriába tartozott, és csak később, amikor már a Vasashoz igazolt, akkor sikerült elérnie, hogy abba a sérültségi kategóriába tegyék, ahova valóban tartozik. Fannira büszkék vagyunk, ahogy az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidra is, hogy mindketten tőlünk indultak.