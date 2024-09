Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Lenti TE 1–3 (0–2)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Völgyi D., Kotnyek, Dolmányos, Petánovics, Pataky (Rácz), Heiszter (Mismás), Takács, Dömötör, Ötvös. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Lenti TE: Kiss B. – Ritlop (Végi), Kondákor (Pálinkás), Simonfalvi, Kiss K., Kalamár, Bertalics, Völgyi M., Nagy B., Takács (Mentes), Horváth B. Edző: Völgyi Márk.

Kezdeti hazai nyomás után fokozatosan vette át az irányítást a vendégcsapat, és egy szöglet utáni lecsorgó labdát közelről a kapuba juttattak, ez megnyugtatta a Lenti csapatát. Továbbra is a látogatók akarata érvényesült, és ebben a félidőben az előnyüket is növelni tudták. Fordulás után némileg változott a játék képe, feljavultak a hazaiak és kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a szépítés is sikerült. Ez megfogta a vendégeket, de a hazaiak nem tudták elérni az egyenlítést, sőt, a hosszabbításban újabb gólt kaptak.

Gólszerzők: Mismás, ill. Simonfalvi, Völgyi M., Pálinkás.

Jók: Parragi, Mismás, ill. Völgyi M., Simonfalvi, Bertalics, Horváth B.

U19: Kiskanizsa–Lenti TE 0–10.

Csesztreg–Szepetnek 2–0 (1–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Varga P.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics (Könye Balla), Szabó K., Biharvári (Németh G.), Őri Cs., Nagy N., Kiss B. (Kovács E.), Orbán (Németh D.), Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

Szepetnek: Bocskai – Losonczy, Pápai (Kobra), Schuller, Szabó B., Csavari, Dömötör, Szilveszter (Üst), Orsós (Pál), Kolman, Bános (Bilák). Játékos-edző: Nagy Tamás.

A megyei bajnokság két jó csapata találkozott szép őszi időben. Sajnos a délelőtti eső nem tett jót a pályának így elég sokat csúszkáltak a játékosok. Nagy taktikai csata alakult ki. A vendégek átadták a kezdeményezést és kontra játékra rendezkedtek be. A Csesztregnek több lehetősége volt, de a befejezésnél pontatlanok voltak. A 41. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat Póczak révén. A második játékrész elején a vendégek bátrabban kezdtek támadni, de rövid időn belül rendezte sorait a Csesztreg. Az edzők cserékkel próbáltak változtatni. A 64.percben Kolman második sárga lapját megkapta és emberelőnybe került a hazai csapat. Ettől kezdve nőtt a különbség a két csapat között, és többször lezárhatták volna a mérkőzést. A 74. percben Németh volt eredményes, ez megpecsételte a Szepetnek sorsát. A látottak alapján a rutinosabb csapat nyert a jól felkészített vendégek ellen.

Gólszerzők: Póczak, Németh D.

Jók: Póczak, Őri Cs. , Őri M., ill. Bocskai, Szabó, Schuller.

Kiállítva: Kolman (64., Szepetnek).

U19: Csesztreg–Szepetnek 2–2.