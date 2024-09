A két együttes kedden a határ másik oldalán, Radenciben már találkozott egymással. Akkor a szlovénok 2-0-ra nyertek, csütörtökön viszont jött a mieink válasza. A Nován rendezett mérkőzésen egymás után estek az első félidőben a magyar gólok, és Szabados József együttese a félidőben már 5-1-re vezetett. Utóbb aztán kiderült, hogy ezzel a végeredmény is kialakult, hiszen a második félidőben már nem esett gól.

Magyarország U16 - Szlovénia U16 5-1 (5-1)

Nova, 250 néző. Jv.: Molnár A. (Jakab B., Konkoly).

Magyarország : Kilvinger - Acsai, Szakál, Ratkai, Wiesner - Kiss., Milkovics, Balogh, Russnák - Varga, Zsolnai. Cserék: Ostoici, Jakab M. (kapusok), papp M., Vincze , Somfalvi, Ráki, Berekméri-Szigeti, Makrai, Juhász, Szűcs. Szövetségi edző: Szabados József.

Gólszerzők: Varga (5., 39.), Kiss M. (17., 37.), Wiesner (35.), illetve Jazbar (26.).

Hétfőn előkerültek Nován a hólapátok... Igen, nem tévedés, hiszen ezzel is merték a vizet a Léránt Lajos Sportcentrum pályájáról, ahol annak egy részén még állt a víz. Csütörtökre viszont tökéleten előkészített pálya várta a két csapat fiataljait. Nován pedig mindig remek a hangulat, ha utánpótlás-válogatottak érkeznek. A ZTE FC utánpótlás csapatainak tagjai és edzőik is ott voltak a lelátón, hiszen egyik társuk is meghívott volt a korosztályos válogatottba (Szűcs Áron a második félidőben pályára is lépett).

Az első félidőben gyorsan elkezdődött a gólgyártás, bő negyed óra után már 2-0-ra vezetett Szabados József együttese, hogy érkezzen egy szlovén találat. Ami mintha riadót is fújt volna a magyar fiataloknak, hiszen következett négy perc. ami alatt három hazai találat született. Ezzel már 5-1-re vezetett a magyar csapat és ez lett a félidő eredménye is.

A szünetben egy jó hangulatú tombolasorsolást is a programba iktattak a rendezők. A képen Süket Ferenc és lelkes segítői

Fotó: Kerkai Attila

A szünetben sokan fogadtak volna rá, hogy nem ez lesz majd a végeredmény, mondván, a szlovénok ezúttal a cseresorukkal kezdtek, és a második 45 percre küldik majd fel az erősebb sorukat. Addig is, tombolasorsolásra került sor a szünetben és a rendező Nova SE részéről Süket Ferenc egy valóban jó hangulatú tombolasorsolást vezényelt le...