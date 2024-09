A hangulat is olyan volt, mint amilyen egy zárt kapus meccsen lenni szokott... Nézők nélkül a futball is más, de mint tudjuk, az UEFA tiltása az ukrajnai háború miatt nem engedi a fehéroroszoknak odahaza rendezni a hazai találkozóit. Így találtak rá a ZTE Arénára, ahova az ősszel még kétszer visszatér a spanyol Carlos Alós szövetségi kapitány vezette belarusz válogatott: október 12-én Fehéroroszország–Észak-Írország, október 15-én pedig Fehéroroszország–Luxembourg találkozóknak ad helyet a ZTE Aréna.

Csütörtökön - a nézők kivételével persze - azért nem volt teljesen néptelen az egerszegi stadion, hiszen meghatározott standardok mellett zajlott a találkozó. Népes médiaküldöttség kísérte el mindkét válogatottat, és persze a két szövetség képviseletében is mindenki itt volt, akinek itt kellett lennie. A hangszórókból persze nem Aradszky László, vagy Kovács Kati slágerei szóltak, mindenesetre a régi táncdalfesztiválok hangzását idéző - vélhetően fehérorosz - előadók nótáinak dallamai csengtek a fülekbe a hangszórókból. Mégis csak, hivatalosan ők játszottak "otthon".

A C ligába sorolt két csapat tehát a 3. csoport nyitómérkőzésén találkozott Zalaegerszegen, a futball pedig teljesen mai volt. Az ugyanis az elejétől érződött, hogy itt két válogatott játszik a ZTE Aréna gyepén, a játék dinamikája, a megoldások is ezt tükrözték. Mielőtt bárki is félre értené, szó sincs arról, hogy túlértékelnénk a látott játékot. Nem véletlenül játszik ebben a ligában a két csapat és nem, mondjuk a legerősebb divízióban, az A ligában, ahova jelenleg a magyar válogatott is tartozik. Ezzel csupán azt szerettük volna érzékeltetni, hogy egy átlagos magyar NB I.-es mérkőzésnél mégis csak minőségibb futball zajlott a gyepen. Nyilván, nem eget rengető szintű, de egy válogatott meccs az mindig az! Ha úgy tetszik, válogatott szereplőkkel, az adott országok pillanatnyi legjobbjaival.

Az első félidőben a bolgár együttesnek voltak nagyobb helyzetei, s nem is kicsik, így Ilian Iliev csapata egyértelműen közelebb állt a vezetéshez. A belaruszok legfeljebb keménységben vették fel a harcot, igaz, nekik is volt egy nagy lövésük, ami majdnem beakadt. S ha már keménység.... Ne legyünk igazságtalanok, hiszen a szünetben már modernebb és keményebb hangzású zenéket élvezhettünk. A fehérorosz füleknek biztosan ismert előadóktól, köztük egy Szikora Róbert orgánumára hajazó előadóval is.