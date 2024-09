Természetesen egy ilyen múltú esemény kapcsán, ha a Göcsej-kupa szóba kerül, a kosárlabdasportban jártasak számára rengeteg emlék villan be az elmúlt évtizedekből. És az évtizedekre visszanyúló múlt kötelez is, amit a rendező Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség ápol. Szücs József, a ZVKSZ elnöke játékosként is emlékezhet erre, hiszen az egykori egerszegi klasszis jó pár alkalommal pályára lépett a Göcsej-kupán.

Akkoriban persze több volt a tornán a résztvevő, de mára sok minden megváltozott. Többek között erről is említést tett Szücs József, amikor a közelgő eseménnyel kapcsolatban beszélgettünk.

- Azért sem lehet ma már több csapatot meghívni négynél, mert senki nem akar napi egy meccsnél többet játszani - említette Szücs József. - Ezen felül több napot sem akarnak eltölteni a meghívottak egy helyszínen, a korábbi tornák gyakorlata ma már nem jönne össze. Amit viszont szeretnék, hogy a nők, a női csapatok térjenek vissza a Göcsej-kupára, mint régen. Ezt az elképzelést nem adom fel.

Felkészülési torna lévén a hazai csapatnak ott a helye, s nincs ez másként most sem. A Zalakerámia ZTE KK mellett a nagy rivális, az Egis-Körmend, a PVSK-Veolia és a szlovén bajnokság legutóbbi ötödik helyezettje, a Therme Olimia alkotja a mezőnyt. A lebonyolítás a mostanában megszokott lesz, azaz pénteken két mérkőzést rendeznek, a két győztes jut a szombati döntőbe, a két vesztes pedig a harmadik helyért lép pályára. Konkrétabban, pénteken 16.30 órától rendezik a PVSK VEOLIA – Therme Olimia találkozót, majd a 18.15-re tervezett megnyitót követően 19 órától következik a Zalakerámia ZTE KK - Egis Körmend találkozó.

- Egységesen kétezer forintos lesz a belépő ára, ezért pedig két találkozót láthatnak a nézők, reméljük, hogy nagyon sokan lesznek - mondta Szücs József. - A ZTE KK a felkészülés során most először szerepel hazai környezetben nyilvános találkozón, ez is nézőcsábító lehet. A mi feladatunk pedig az, hogy a tradíciókat vigyük tovább. Sportszerű és sérülésmentes Göcsej-kupát kívánok minden résztvevőnek, hiszen ez is fontos.