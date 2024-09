Szombat esti bejegyzésében a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház megemlékezésében azt írja, hogy "Dr. Szalai Zoltán 1957-ben született az akkori Jugoszlávia területéhez tartozott Újbezdán településen. Általános orvosi diplomáját 1983-ban, a szegedi orvostudományi egyetemen szerezte meg, majd orvos feleségével - dr. Szittyai Borbálával - együtt a Vajdaságba költöztek. Hét év múlva a dél-szláv válság hatására települtek át Magyarországra.

Dr. Szalai Zoltán 1991-ben a Zala Megyei Kórház traumatológiai osztályán helyezkedett el. Egy jó szellemiségű, a szakmai fejlődést segítő és összetartó közösség aktív tagja lett. Előbb baleseti sebészeti, majd kézsebészeti szakvizsgát szerzett. Polgári értékrendet tükröző szemlélete, orvosi magatartása, hivatástudata, jó humorérzéke, empátiakészsége, a kollégák és a betegek körében egyaránt népszerűvé tette.

Sportorvosként hozzánőtt a ZTE kosárlabda csapatához, családja pedig a kultúra mecénásaként is ismertté vált.

2017-től több alkalommal is ellátta a Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosi teendőit. Az első megbízatás egy évig tartott, és abban a hitben adta át az irányítói teendőket, hogy jó kézbe került az osztály, ahol ezt követően is tovább dolgozott. Másként alakult az élet. A baleseti sebészeti fekvőbetegellátás megszűnésével nem tudott megbékélni, és amikor ismét a csapat élére állt, minden követ megmozgatott az osztály újjászervezéséért.

2022-ben Zalaegerszeg városa orvosi és közéleti tevékenységéért Pro Urbe Díjban részesítette, míg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház a 2024. évi Semmelweis Nap alkalmából „Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházért Emlékplakett” kitüntetéssel ismerte el dr. Szalai Zoltán több évtizedes, példaértékű munkáját."

A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapatának örökös Dokijaként három évtizeden át szolgálta nagy lelkesedéssel a többszörös magyar bajnok férfi kosárlabda csapatot. Elválaszthatatlan volt 30 éve minden meccsről, s két éve , amikor Pro Urbe-díjat vehetett át, lapunk riportjában részletesen is mesélt a sporthoz kötődő kapcsolatáról.