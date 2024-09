Góczánné Tóth Zsuzsanna tovább gyarapította már eddig is szép éremgyűjteményét

Kezdjük is utóbbiakkal, azaz a szeniorokkal, akik számára a fővárosban, az Ikarus-pályán rendezték meg az idei szabadtéri országos bajnokságot. A Zalaszám ZAC fáradhatatlan sportolónője, Góczánné Tóth Zsuzsanna természetesen most sem hiányozhatott a mezőnyből. Ahogy pedig tőle megszokhattuk, nem szokott hazatérni üres kézzel és most sem tette meg: két bajnoki aranyéremmel gazdagodott már eddig is szép éremgyűjteménye. Korosztályának 100 méteres síkfutását (17,80 mp) és távolugrását (298 cm) is megnyerte az egerszegi atlétanő, ami ismét bizonyította felkészültségét.

A Zalaszám ZAC fiatal atlétái pedig Bonyhádon vettek részt felkészülési versenyen a soron következő ligaversenyek előtt.

A Zalaszám ZAC verenyzőinek eredményei. U 14. Fiúk: 80 m: 6. Szabó Mihály 11,45. Távolugrás: 3. Szabó Mihály Zalaszám-ZAC 488.

U 16. Fiúk. 100 m gát: 3. Nyári Attila Antal 14,29. 300 m: 2. Nyári Attila Antal 38,54. Súlylökés: 1. Nagy Roland 17,14. Lányok. 80 m gát: 1. Simon Judit 12,93, 2. Gerencsér Vivien 12,99.

U18. Fiúk. Súlylökés: 1. Kovács Lőrinc 15,60.

Abszolút értékelés. Férfiak. 200 m: 6. Stanka Olivér 23,29. Nők. 100 m: 5. Kovács Zsófia 13,63, 8. Kósa Kira 13,85. Távolugrás: 3. Gerencsér Vivien 481. 8. Kósa Kira 444. 400 m: 2. Gyenese Zsófia 61,63, 6. Kardos Zsófia 65,43. KA