ZTE FC-Tatabánya 4-1 (0-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Molnár A.

ZTE FC: Gundel-Takács – Szendrei, Bodrogi, Evangelu, Medgyes, Cubrilo – Sajbán, Ipalibo, Kiss B. – Csóka Do., Németh D. Csereként lépett pályára: Németh E. (kapus), Mim, Nyíri, Spoljaric, Vogyicska, Csóka Dá., Fucak, Bakti, Sankovic, Csontos. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Mim (47., 83.), Spoljaric (77., 88.), illetve Bertus (24.).

A csütörtöki zárt kapus Fehéroroszország-Bulgária Nemzetek Ligája találkozó után gyakorlatilag 12 órával következett a ZTE FC edzőmeccse, igaz nem a ZTE Arénában, hanem a stadion mögötti edzőpályán. Gyakorlatilag a déli kezdés előtt megállapíthattuk, hogy a vendégcsapatban bőven akadnak ismerős arcok. Kezdve azzal, hogy a sportigazgató az a Dragóner Attila, aki korábban dolgozott Egerszegen, és Jelena Richárd is futballozott a ZTE-ben. No,meg Szegleti Gergely, aki most egy Andráshida–Nagykanizsa–Tatabánya „kanyarral” tért vissza Egerszegre.

Az NB II-be frissen feljutott Tatabánya szerzett vezetést, a ZTE-nek az első félidőben igazából nem ment a helyzetkialakítás. A lövések is elmaradtak, noha látszólag akadtak olyan szituációk, melyeknél akár lehetett volna bombázni is. A nemrég szerződtetett játékosok közül már az első félidőben bemutatkozott a nigériai Jack Ipalibo, hogy aztán a második félidőben jöjjenek a többiek. Szünet után Márton Gábor vezetőedző csupán három játékosát tartotta fenn a pályán a második félidőre, csereként érkezett Mim, Nyíri, Spoljaric, Vogyicska, Csóka Dániel, Bakti, és akkor érkezett két új fiú is, Csontos Dominik és Kristjan Fucak. Nem kellett sokáig várni a ZTE egyenlítő góljára, Mim szépen csúsztatott a kapuba, és a ZTE már veszélyesebben futballozott, mint korábban. Az ivószünet után Márton Gáborék még egy 11-est reklamáltak, de aztán Mim Gergely gondoskodott arról, hogy a következő megmozdulásával valóban kiharcolja a büntetőt, amit Josip Spoljaric végzett el és értékesített. Ezzel már vezetett a ZTE, a hajrában pedig Mim egy újabb szép találattal úgy tűnt, hogy kimaxolja önmaga számára ezt a találkozót, hiszen csapata mindhárom góljában benne volt. Kettőt ő maga szerzett, egyet pedig kiharcolt. Ám arról, hogy ne csak róla szóljon ez a nap, Spoljaric gondoskodott, aki szintén duplázott.