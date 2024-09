A zalaegerszegi klub 18 éves versenyzője egyik edzője, Czenki Tamás kíséretében indult a kalandra, a legfőbb cél pedig az volt, hogy az andorrai hegyek között rendezendő vb előtt hozzászokjon valamennyire a tengerszint feletti extra magassághoz.

Állandó légszomjjal küzdött

– Az olaszországi Trepalléban töltöttük az első két hetet, a szállásunk 2100 méter magasan volt – mesélte Regina már itthon. – Eleinte állandó légszomjjal küzdöttünk, az első éjszaka aludni sem nagyon tudtunk tőle, nagyon furcsa volt. Eleinte a rendes edzés sem ment, sokáig csak túraköröket tettünk biciklivel. Levegővételnél úgy éreztem, mintha valaki befogná az orrom meg a szám, miközben a pulzusom hússzal magasabb, a leadott teljesítmény pedig 20-30 wattal kevesebb volt, mint rendesen. Aztán ahogy telt az idő, lassan elkezdett alkalmazkodni a szervezetem, lehetett kicsit növelni a terhelést, de persze a hazait később sem értük el.

Aztán Svájc és Basel következett, ami a maga 250 méteres tengerszint feletti magasságával már erősen hasonlított Zalára. Bruchner Regina itt a mountain bike junior világkupa-sorozat aktuális futamán állt rajthoz és pályafutása legjobb helyezését elérve ötödik lett.

Része volt az ünneplésben

- Visszatérve a megszokott közegembe elképesztő jó erőben éreztem magam és ez nagyon biztató volt a világbajnokságra nézve - folytatta Regina. - Az utolsó emelkedőig a harmadik helyért küzdöttem két versenyzővel, ám akkor leszakadtam róluk, de nem bántam, remek formában éreztem magam. Különösen nagy élményt jelentett, hogy a junior vk-n a 4. és 5. helyezettet is kihívják az eredményhirdetéskor, részem lehetett az ünneplésben.

Innen az egerszegi versenyző már a válogatottal folytatta az útját Andorrába, ahol 1900-2000 méteres magasság várta a földkerekség legjobb hegyikerékpárosait.

Az andorrai világbajnokság junior női mezőnye a rajt után. Középen piros mezben és fekete nadrágban Bruchner Regina Fotó: ZKSE

Elsötétült a világ

– Elképesztő jó pályát építettek a szervezők, most ez a kedvencem mind közül, ahol valaha mentem – árulta el a zalai biciklis. – Az emelkedők éppen olyan meredekek és hosszúak voltak, ami nekem fekszik, nagyon tetszettek a lefelék is, az edzéseken remekül ment minden, majd egy darabig a futamon is. A 23. helyről rajtoltam, de az első kanyarban már az 5. helyen álltam. Aztán az első emelkedőn hirtelen elsötétült előttem a világ: szédülni kezdtem, megfájdult a fejem, alig láttam valamit. Ilyet még sosem éreztem, a magaslati edzéseken sem, de biztosan az oxigénhiánnyal függött össze. Attól fogva az emelkedőkön a túlélés volt a célom, a lefeléken pedig szinte kontroll nélkül jöttem. És az utolsó körben ennek meg is lett az eredménye – elestem. Nem volt nagy bukás, csak a könyökömet horzsoltam le kicsit, meg hátraestem a mezőnyben, illetve a bicikliről letört az első fékkar, ami a folytatásban persze akadályozott, hiszen nem tudtam megfelelően lassítani. Visszaálltam és befejeztem a versenyt, a 45. helyen értem célba, aminek olyan nagyon nem tudok örülni. A magaslat másoknál is tényező volt, teljesen felforgatta az erőviszonyokat, és világosan látszott, hogy kik vannak igazán hozzászokva ehhez. Például egy szlovén lány, aki 2000 méteren él. Ilyen előnyt pár hét alatt nem lehet ledolgozni.