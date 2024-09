A megbízhatóság jelképe is lehetne Bojan Sankovic. 2013-ban érkezett Magyarországra és az Újpestben hat és fél szezont töltött el, majd egy féléves kazahsztáni kitérő után 2020 augusztusában igazolta le a ZTE FC. Azóta is itt játszik, 137 mérkőzésen lépett pályára eddig zalai színekben (Újpesten 163-ig jutott). Gyorsan megállapítható - nem egy vándormadár típus...

- Valóban, én sem gondoltam volna, hogy ennyi időt eltöltök majd Magyarországon - ismerte el Bojan Sankovic, amikor leültünk vele beszélgetni. - Amikor először a magyar bajnokságba kerültem az Újpesthez, az első fél évem nem indult túl jól, sok sérülés hátráltatott. Aztán egyre többet játszottam és jól ment a játék. Aztán az Irtis Pavlodar-hoz kerültem, de a klub anyagilag a csőd szélére került. Akkor jött a ZTE FC ajánlata. Még az Újpesttel jártam korábban Egerszegen egy kupamérkőzésen, akkor a ZTE a második vonalban szerepelt, de jó körülményeket tapasztaltam, meg láttam később több meccsét a csapatnak. Elfogadtam az ajánlatot. Általában ilyen vagyok: nem szeretem a túl gyakori váltásokat.

A legutóbbi hazai találkozón köszöntötte Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója Bojan Sankovic-ot, aki a 250. NB I.-es mérkőzésén szerepelt

Fotó: Szekeres Péter

Ehhez persze kell egyfajta állandóság is. Egerszegen ragaszkodnak hozzá, a megbízható játéka sokat jelent csapatának. Alig hiányzik a meccsekről, vagy csak ritkán. Azt kérdeztük tőle, mi a titka, illetve hol érzi magát a legjobban a pályán.

- Igazából a védekező középpályás a posztom - válaszolta. - Szeretek itt futballozni. Hogy miért? Sokat van az embernél a labda, sokat van játékban és az ellenfél megállítása is döntő, hogy megszerezzük tőle a labdát. Titkom igazán nincs, illetve... Úgy vagyok vele, hogy mindig csak a következő mérkőzésre készülök, csak arra figyelek, azon szeretnék a lehető legjobban teljesíteni.

Mielőtt a következő meccsekre terelődött volna a szó azt megbeszéltük, hogy sok helyütt tévesen szerepel a neve mellett montenegrói állampolgárság. Mint mondta, Horvátországban, Knin városában született, de szerb állampolgár és a családja is az. A ZTE FC-ről pedig bizakodva beszélt, mert szerinte erős csapatuk van most is, amit például szombaton, a DVTK elleni meccsen szintén be akarnak bizonyítani.