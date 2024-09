Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa 2-3 (0-1)

Iváncsa, 250 néző. Jv.: Papp.Á.

FC Nagykanizsa: Verpecz - Ekker, Kovalovszki, Szanyi, Lakatos (Baranyai, 50.) - Terbe, László D. (Szabó B., 55.), Godzsajev (Török, 75.), Szökrönyös D. (Gránicz, 75.) - Vukk, Csörgő (János N., 55.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Vass (81.), Orbán (86.), illetve László D. (7.), Szabó B. (83., 88.).

A szerdai fordulót követően, amiben a Nagykanizsa biztosan nyert a Szekszárd vendégeként, vasárnap igazi rangadó várt Gabala Krisztián együttesére, hiszen az éllovas Iváncsa vendége volt csapata. A kanizsai szakvezető a szerdaihoz képest változtatott csapatán, de ez várható is volt, hogy rotálni fog a frissesség érdekében.

Vasárnapra sem enyhült a forróság, ráadásul ezt a fordulót már 16 órától rendezték, és semmivel sem lett hűvösebb... Az Iváncsa is győzelemmel hangolt erre az összecsapásra, amely a Kaposvárt győzte le. Szó szerint belevetették magukat a küzdelembe a csapatok, látszólag nem spóroltak az erővel már az elején sem. Csörgő kapufája is jelezte ezt, aztán Szanyi hatalmas bedobása után László Dávid az ötösről fejelt a hazaiak kapujába (0-1). Nagyon jól kezdett az FCN, veszélyesebben futballozott és csaknem megszerezte a második gólját is, de Lakatos labdája az oldalhálóban kötött ki. Az egyértelmű kanizsai fölény után kezdett magához térni a házigazda Iváncsa, amely veszélyes helyzeteket is kialakított. Sőt, Verpecznek is akad nagy védése és a szünet előtt ziccert rontott a házigazda.

A második félidőben az Iváncsa nagy erőket mozgatott meg az egyenlítésért, a kanizsaiak pedig bátran kontráztak. Kiegyenlített volt találkozó, de helyzetek nélkül. Gabala Krisztián később cserékkel frissítette együttesét, hiszen igyekezett kihasználni a hosszabb kispad előnyét. A hajrá is így kezdődött, vagyis kanizsai vezetéssel, de jött a hazai gól, amit Vass lőtt a rövid felsőbe (1-1). Ám alig örülhettek a hazaiak, hiszen két perccel később János N. szöglete után Szabó B. robbant be az ötös előterébe, ahonnan laposan lőtt a kapuba (1-2). A gólváltásnak nem volt vége, hiszen Orbán révén jött egy újabb hazai fejes és egyenlített az Iváncsa (2-2). Öt percen belül három gólt láthattak a nézők, de nem volt vége! A korábban beállt és gólt is szerző Szabó Balázs szép cselek után nagy erővel lőtt a kapu közepébe (2-3). Micsoda meccs lett ez a végére, de illő egy rangadóhoz, amit megnyert az FC Nagykanizsa és ezzel a Délnyugati csoport élére is ugrott.