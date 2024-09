Gárdony-Agárdi

Gyógyfürdő–

FC Nagykanizsa 2-2 (1-1)

Agárd, 200 néző. Jv.: Juhász.

FCN: Mészáros – Ekker, Kovalovszki, Szanyi, Lakatos – Terbe – Szabó B., László (Szökrönyös, 65.), Csörgő, Lőrincz (János, 65.) – Vukk (Kovács T., 65.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Papucsek (11.), Madarász (84.), illetve Lőrincz (8.), János (92.).

Esélyeshez méltó elánnal kezdett a Kanizsa, mely gyors góllal nyugtatta meg magát, talán túlságosan is. Az elején kissé megilletődött hazai csapat hamar lábra kapott és pontrúgás után egyenlített. Lőrincz lábában ott volt a második gól is, a dél-zalai támadó gyenge büntetőjét azonban a tavaly még kanizsai Haála hárította. A folytatásban jóval kevesebb helyezetet láthattunk, „cserébe” szikrázóan kemény volt a küzdelem és a játékosok előtt gyakran villant a sárga lap is.

Fordulás után egyértelművé vált, hogy a hazaiak négy vereség után ezen a napon rendkívül tudnának örülni az egy pontnak is: mélyen és szervezetten védekeztek, amivel a Nagykanizsa nem nagyon boldogult. A vendégek nyomasztó mezőnyfölényben játszottak, de veszélyes helyzetek inkább a túloldalon alakultak ki. Egy alkalommal Mészáros szépen védett, a 84. percben azonban már nem volt apelláta: a Gárdony megkontrázta a kitámadó zalaiakat és fordított. Alig volt hátra idő, de igyekezett a Nagykanizsa, és ennek egyenlítés lett a jutalma. A most is csereként érkező János remek csúsztatott fejessel, szezonbeli ötödik góljával mentett pontot csapatának.

Ezzel a Kaposvári Rákóczi FC pontszámban utolárte a kanizsaiakat és jobb gólkülönbségükkel meg is előzték őket a tabella élén.

Gabala Krisztián: „Az első tíz percben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Ehelyett olyan szituációból kaptunk gólt, aminek a hárítására fel lehet készülni, illetve kihagytunk egy büntetőt. Ezzel felhoztuk az ellenfelet és magunknak tettük nehézzé a meccset. A pálya talaja nem volt méltó a harmadik vonalhoz. Ha úgy nézem, szereztünk egy pontot, és lehet, hogy ez még nagyon sokat fog érni a későbbiekben.”

További eredmények: Paks II.–Szekszárd 2-1, FTC II.–Dunaharaszti 1-1, MTK II.–Iváncsa 2-1, Főnix–Siófok 1-2, PMFC–Majos 5-0, Dunaföldvár–PTE-PEAC 1-2, Bonyhád–Kaposvár 1-3.VA