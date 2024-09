A város polgármestere, Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, hogy az itt beépült érték a jövőnek is szól, de büszkének kell lenni a múltra is. És itt külön megemlítette Berzicza Ferencet, aki évtizedek óta az egerszegi birkózósport bástyája. A város első embere azt is kiemelte, hogy az állam, az önkormányzat a szövetség és a klub négyes összefogásának az eredménye az elkészült és felújított birkózócsarnok.

Vigh László szintén ezt emelte ki, mármint az összefogást, ami ha megvan, akkor szerinte mindig minden könnyebben megy. Egerszegre szerinte ez jellemző, és ez látszik is a város fejlődésén.