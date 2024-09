Még a nyár elején számoltunk be róla, hogy jelentős fejlesztések lesznek a nyáron az egerszegi sportcsarnokban, aminek a legfontosabb része a több mint negyven éve épült játéktér teljes cseréje lesz. Nos, a munkák befejeződtek, és csütörtökön sajtótájékoztató keretében számoltak be a megvalósult fejlesztésekről. A ZTE KK Kft. tao-s pályázatot nyert el a munkálatokra, aminek az önrészét a város önkormányzata vállalta. A fejlesztés költségei a "klasszikus" 70-30 százalék arányban oszlottak el.

A játéktér teljes renoválása, az alapoktól, és egy modern, az NBA-ben is használt technológiával lefektetett parkett volt a legjelentősebb a munkálatok között. Ezen kívül új, modern menekülőkapukat építettek be, és két kosárlabdapalánk is beletartozott a projektbe, melyek már úton vannak Zalaegerszegre Amerikából.

Csütörtökön mindezt egy sajtótájékoztató keretében ismertették. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt emelte ki, hogy a fejlesztés széles összefogással alakult ki, hogy megvalósulhasson, amiben nagyon sokan vettek részt.

-Nem véletlenül ma adjuk át az új játékteret, hiszen holnap, a Göcsej-kupa nyitónapján a főszereplők, a kosárlabdázók ténylegesen is birtokba veszik - mondta a polgármester.

Bali Zoltán alpolgármestere ismertette a műszaki paramétereket, miszerint 1350 négyzetméretnyi felületet cseréltek ki, 12 menekülőkaput építettek be, és 90 méter hosszan az oldalpalánkok felületeit is megújították. Remélte, hogy a létesítményben további fejlesztések is megvalósulnak majd.

Böjte Sándor, a térség önkormányzati képviselője személyes élményeit is megosztotta, hiszen őt is sportélmények fűzik a csarnokhoz. Azt emelte ki, hogy a belvárosban az elmúlt tíz évben több jelentős sportfejlesztés valósult meg, aki mindenképpen örömteli.

A jelenlévők közül dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző, dr. Gyimesi Endre, a város korábbi polgármestere, a Zalakerámia ZTE KK tiszteletbeli elnöke, Böcskey Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője, Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője egyaránt kifejtette, hogy mennyire örömteli a mostani fejlesztések létrejötte. Dr. Gyimesi Endre felidézte, hogy ő még az "eredeti" sportcsarnok átadására is emlékszik 1980-ból.