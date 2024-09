A Mindszenty Iskolában 2021-ben átadott vívóterem gyökeres változást hozott a ZVE életében. Olyan komfort teremtődött a munkához, ami addig soha nem állt rendelkezésre, és egy igazi vidéki tőr bázis kialakításának lehetőségét teremtette meg. Tegyük hozzá, hosszú távra. Ez a folyamatos szakmai építkezés most sem állt meg, a feltételek továbbra is adottak. A munka vezetésében történt változás, az eddigi vezetőedző, Fekete Gábor az FTC vívóihoz távozott. Darabos Géza, a ZVE elnöke most is előre néz, hiszen a klubnál az élet nem állt meg. Először arról kérdeztük az elnököt, hogy mennyire érte őket váratlanul a vezetőedző távozása.

- Abból a szempontból nem volt váratlan, hogy amikor Fekete Gábort úgymond hazacsábítottük Magyarországra, akkor abban állapodtunk meg, hogy segít az alapok újbóli lerakásában, a zalaegerszegi vívóélet fellendítésében. Gábor előtte sok-sok éven át eredményesen dolgozott külföldön. Az elmúlt három és fél évben bizonyított nálunk is. Azt tudtuk, hogy komolyabb ambíciói vannak, és most jött el az ideje a váltásnak.-válaszolta Darabos Géza.

A vívás idehaza köztudottan főváros-centrikus sportág. Ez így alakult ki, a sportágban benne élőknek ehhez kell alkalmazkodniuk.Ha vannak tehetségek vidéken, ők is előbb-utóbb valamelyik budapesti klubban kötnek ki. Vidékről élvonalban maradni kissé szélmalomharc.

- Amikor a gyerekek eljutnak egy szintre, vagy a továbbtanulás miatt mennek el, vagy, mert a válogatott keretedzései a fővárosban zajlanak. Ez vidékről nézve gondot jelent a gyerekeknek és a szüleiknek egyaránt. Ki lehet mondani a mi esetünkben is, hogy alapvetően utánpótlás-nevelő klub vagyunk. Éppen ezért lehetünk nagyon büszkék arra, hogy egyfegyvernemes (tőr) egyesületként legutóbb az országos ranglistán a tizedikek voltunk, ami tényleg nagy szó. Lehet, hogy nem lesz realitás tartanunk ezt a pozíciót, de mindenképpen ott akarunk maradni a mezőny első részében a klubok rangsorában. Mostantól a kiemelt versenyzők mellett jobban fókuszálunk a fiatalabb, kezdő és haladó vívókra is. Már elkezdtük a város iskoláiban a toborzást, aminek eredményeként reméljük, hogy minél több új vívópalánta csatlakozik egyesületünkhöz.-említette evvel kapcsolatban Darabos Géza.