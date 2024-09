- Július közepén kezdtük meg a felkészülést - szólt a rajt előtti előkészületekről Fehér László edző. – Javarészt hazai környezetben készültünk, de minden hétvégére edzőmérkőzéseket iktattam be. A golyós edzések mellett minden játékos számára fizikai felkészítés is zajlott, és a nyári szabadság alatt is karban kellett tartaniuk magukat a fiúknak.

A ZTK FMVas játékoskeretébe két új játékos érkezett. Zapletán Zsombor a hazai férfi tekesport egyik legjobbja Szegedről, a székesfehérvári Köfém csapatától pedig a tehetséges Németh Attilát igazolták le, mindemellett senki nem távozott. Fehér László edző bő játékoskerettel dolgozhat, nagy harc várható a csapatba kerülésért. A felkészülés során Nemes Attila bajlódott kisebb sérüléssel, de a rajtra felépült. A Szuperliga mezőnyébe három újonc csapat érkezett, a Balogunyom, a Tiszakécske és a Salgóbátony, amelyek minden bizonnyal a kiesés elkerüléséért küzdenek majd. A bajnoki címre esélyes csapatok száma nem bővült, az aranyéremre a ZTK FMVason kívül a Szeged, a Kaposvár és a Répcelak pályázik.

Az egerszegi csapat, mivel tavaly a 4. helyen végzett, nem indul a nemzetközi kupákban. Fehér László a férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként ebben a szezonban úgy is figyeli majd a bajnokságot, hogy jövőre hazánk rendezi meg a csapat világbajnokságot. A nyitány a ZTK számára idehaza jön el: szombaton 13 órakor a Kaposvárt fogadják.

– A bajnokságot a hétvégén már mindjárt rangadóval kezdjük, a Kaposvár látogat hozzánk - folytatta Fehér László. – A somogyiaktól tavaly mindkétszer kikaptunk, van mit törlesztenünk, mindenképpen nyerni akarunk. Bár tudjuk, nem ezen az egy mérkőzésen múlik minden.

Komoly döntést hozott tehát meg a ZTK-FMVas vezetése, s mint korábban már elhangzott, egyharmadával növelték meg a költségvetést. Mindennek hátteréről Takács László elnököt is megkérdeztük, mi volt a céljuk és milyen távlatokban gondolkodnak.

- Az évek során bár nyertünk bajnokságokat, de úgy láttuk, hogy csökkent az esélyünk a Szegeddel szemben, gyakorlatilag a második helyünk volt a biztos - válaszolta Takács László. - Közben a Kaposvár is erősített, a keret létszáma is csökkent, és ott volt még a sérülések veszélye. Tavaly ennek is megittuk a levét. A költségvetést a szponzorok a saját pénzükből emelték meg, nem máshonnan kaptuk ehhez forrást. Más sportágban a negyedik helyezés talán jónak számítana, de mi nem ehhez voltunk hozzászokva. Úgyhogy, ha versenyben akarunk ismét lenni, és a jövőt is szem előtt tarjuk, akkor azt határoztuk el: ha már igazolunk, akkor az legyen valóban minőségi. Ezért érkezett Zapletán Zsombor és a jövő embere, Németh Attila. A jövő évre is megvannak már a kiszemeltjeink. A cél megfogalmazódott, hogy bajnokok akarunk lenni, de később a Bajnokok Ligájában, a nemzetközi színtéren is a topcsapatok közé szeretnénk kerülni. Az viszont nagyon fontos, hogy a város mellettünk áll és a tekesportot a kiemelt sportágak közé sorolta, amiért köszönettel tartozunk Balaicz Zoltán polgármesternek és az önkormányzat sportvezetőinek. Ez a háttér ugyanis nagyon fontos, hogy bátrabban tudjuk tervezni.