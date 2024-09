A ZTE FC is aktív volt a hazai átigazolási időszak utolsó napján, s Eszékről kölcsönvette Kristjan Fucakot, de egy fiatal játékos, a 20 esztendős Krajcsovics Ábel a Bp. Honvédtól is a zalaiakhoz került. A 26 éves Fucak támadó, Krajcsovics jobb és bal oldali szélső, és utóbbi is kölcsönbe érkezik. Sőt, még szerda délelőttre is jutott egy bejelentés: a 22 éves Csontos Dominik is a ZTE FC-nél folytatja, aki a legutóbbi két szezont az ETO FC Győrnél töltötte. Csontos az idei szezonban, immár az NB I.-ben, az ETO FC együttesében négyszer is a kezdőcsapat tagja volt.

Ezzel pedig a ZTE FC gyakorlatilag kialakította az őszre a keretét, hiszen legközelebb majd csak januárban nyílik meg az átigazolási piac. Összességében talán nem úgy sikerült az átigazolás a zalaiaknál, mint azt várták, és erről már többször is szó esett. A tervezettnél később érkeztek játékosok, és az a minőség sem mindig realizálódott, amit vártak volna a szurkolók.

Tavaly nagyon "belenyúltak"

Ha az egy évvel ezelőtti helyzetet nézzük, arra a legjobb kifejezés, hogy jól sült el. Hasonlóan a mostanihoz, az átigazolási időszak utolsó napjaiban érkezett Yohan Croizet, Medgyes Sinan, Josip Spoljaric, majd Antonio Mance. Nos, a kezdeti nehézségek – hiszen az új fiúkat be kell építeni és ez időt vesz igénybe – éreztették a hatásukat, az ősz nem is sikerült olyan jól, de aztán immár Márton Gábor vezetőedző irányításával, a ZTE FC remek tavaszt produkált. Az említett négyesből Croizet, Medgyes és a 15 gólig jutó Mance meghatározó emberei lettek az együttesnek.

Most, úgy tűnik, nem sikerült hasonló minőségű játékosokat igazolni, de tegyük hozzá, nem is lehet mindig, minden évben ennyire jól "belenyúlni". De persze, ne legyen igazunk! Azt ugyanis majd az idő dönti el, hogy a most – és persze a korábban – érkezők milyen szerepet kapnak a csapatban és milyen teljesítményt nyújtanak. Gondoljunk csak Dénes Csanád Vilmosra, aki 19 éves és már két gólt szerzett az eddigi hat bajnokin.

Ráadásul a jelenleg sérültek (Yohan Croizet, Csóka Dániel, Csonka András) is remélhetőleg hamarosan visszatérnek és formába kerülnek, hiszen ez is szempont lesz az ő esetükben. A ZTE FC jelenleg a 10. helyen áll a tabellán a megszerzett 4 pontjával. A válogatott nemezetek Ligája-mérkőzései miatt háromhetes szünet van a hazai bajnokságban, a következő fordulóban szeptember 21-én a ZTE FC a Kecskemétet fogadja. A jövő hét végén, szeptember 14-én 15 órától pedig a MOL Magyar Kupa 32 csapata közé jutásért az NB III.-as FC Hatvan vendége az egerszegi csapat.