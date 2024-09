ZTE FC - Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2567 néző. Jv.: Zierkelbach (Becséri, Rózsa).

ZTE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Evangelou, Várkonyi, Csóka Dá., Mim (Safronov, 91.) - Sajbán (Ipalibo, 58.), Sankovic, Kiss B. (Bakti, 58.)- Dénes Cs. (Németh D., 78.), Fucak (Spoljaric, 78.). Vezetőedző: Mártin Gábor.

Kecskemét: Varga B. - Rjaskó, Belényesi, Katona L. - Májer (Nagy K., 67), Vágó (Vattai, 87.), Nikitscher, Bocskay (Montiel, 78.), Zeke (Kotula, 78.) - Katona B., Lukács (Pálinkás, 67.). Vezetőedző: Szabó István.

Gólszerzők: Sajbán (22.), Csóka Dá. 68.)illetve Lukács (34.)

Sárga lap: Rjaskó (57.), Zeke (63.), Belényesi (73.)

Idén már járt a ZTE Arénában a Kecskemét együttese, ami jól sült el zalai szempontból, hiszen 3-1-re nyert Márton Gábor együttese. Látatlanban lehetett volna fogadni rá, hogy hét hónappal később, most szombaton ugyanezt az eredmény elfogadta volna minden ZTE-játékos és minden egerszegi szimpatizáns, de egy dolog a kívánság és egy másik a valóság.

A kora délutáni kezdésre remek idő fogadta a csapatokat. A ZTE FC együttesében most már bajnoki találkozón is bemutatkozott a nemrég igazolt Kristian Fucak és visszatért sérülés után Csóka Dániel is. A mérkőzést valamivel aktívabban kezdte viszont a Kecskemét, amely szögletekig jutott, meg egy helyzete is volt, a 12. percben, de Gundel-Takács jól reagált Katona B. fejesére. Aztán a 18. percben Sajbán lőhetett, de a vendékapus szögletre mentett. Ezzel együtt, látszólag túl nagy kockázatot egyik csapat sem vállalt fel, aztán a 22. percben megszerezte a vezetést a ZTE FC. Jobb oldali akcióból indult ki minden, Dénes keresztbelőtt labdáját Evangelou balról, éles szögből lőtte kapura. Varga védett, de lehet, hogy a labda már a gólvonalon túlra pattant, mindenesetre a kipattanót Sajbán közelről lőtte a labdát a hálóba, 1-0. Perdöntő bizonyíték híján, egyelőre Sajbánt írjuk gólszerzőnek, ha változik a helyzet, akkor mi is korrigálunk. Viszont korrigálnunk kell máris, méghozzá az eredményt.... A 34. percben szépen ment át a zalaivédelmen a kecskeméti akció, ,aminek a végén Katona Levente lőtt, ami kijött Gundel-Takácsról, de Lukácsot egy ütemmel előbbre járt és négy lépésről mindenkit megelőzte a hálóba lőtt, 1-1. Ez a klasszikus, elkerülhető gól kategóriába tartozott és mintha el is bizonytalanította volna a zalaiakat. A Kecskemét határozottabbnak tűnt, veszélyeztette a kaput is, de maradt a döntetlen eredmény.