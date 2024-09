A ZTE FC együttese Debrecenben lépett pályára utoljára, ahol 3-1-es vereséget szenvedett, aminek volt utóélete is, de összességében a zalaiak életében is történtek változások. Az átigazolási határidő előtt új játékosok érkeztek, illetve egy hete, a MOL Magyar Kupában vette sikeresen az újabb akadályt Márton Gábor együttese és készülhet a legjobb 32 csapat között az újabb fordulóra.

Ez viszont más a múlt. Következik az újabb forduló, és a ZTE FC számára nagyon fontos lenne, hogy újabb pontokkal gazdagodjon. Egy kissé mégis ugorjunk vissza a múltra, hiszen eddig 14 első osztályú mérkőzésen találkozott egymással a két csapat, ezeken 4 ZTE-siker, és 7 Kecskemét győzelem mellett 3 döntetlen született. A mérleget nagyban "elviszi" a KTE javára a visszakerülésük (2022) óta lejátszott négy ottani találkozó, hiszen ezeken csakis hazai siker született. Egerszegen viszont egyszer sem nyert a Kecskemét. A hat mérkőzésen négy zalai győzelem és két döntetlen született, a legújabb kori történelemben (vagyis 2022 óta) egy döntetlen és egy ZTE-siker a mérleg a ZTE Arénában.

A sérültek helyzete

A szombati találkozó előtt most talán az a leglényegesebb kérdés, hogy a korábbi egerszegi sérültek közül ki épült fel. Érkezett a csapathoz a középpályás Jack Ipalibo, a támadó Kristian Fucak, akik már sikeresen mutatkoztak be, hiszen a Hatvan elleni győztes (4-0) MK-mérkőzésen gólt is szereztek. A már említett korábbi sérültek közül Stefanos Evangelou már a pályán volt, viszont Yohan Croizet, Csóka Dániel és Csonka András még nem, de szombatra kiderül, hogy ott lesznek-e a keretben.

Kiss Bence: győzni kell!

Mindenesetre Kiss Bence bizakodó, aki kirobbanthatatlan az együttesből - mind az öt bajnokin és az egy kupamérkőzésen kezdő volt - , játszott egy fél évet Kecskeméten is, és onnan érkezett a ZTE-hez idén januárban.

- Jól alakult számunkra a szünet, tudtunk játszani egy edzőmérkőzést és továbbjutottunk a kupában is. Az új játékosok számára nagyszerű lehetőség volt ez az időszak a beilleszkedésre és már alig várjuk, hogy javíthassunk a Debrecenben elszenvedett vereség után. Keményen edzettünk az elmúlt két hétben és úgy gondolom jó formában van a csapat. Nehéz meccsre számítok a Kecskemét ellen, oda kell tennünk magunkat és extra motivációt jelent számunkra, hogy újra hazai környezetben léphetünk a pályára. Nyernünk kell! - nyilatkozta a középpályás a ZTE FC honlapján.