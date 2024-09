A második félidőre Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője két helyen is változtatott csapata összeállításán. Egy védő és egy támadó váltotta egymást, azonban a szándék egyértelmű volt: a támadások erősítése a gólszerzés reményében. És egyértelműen a zalaiak akarata érvényesült, ami már gólban is megmutatkozott! az 55. percben ugyanis Dénes Csanád tekert középre a jobb oldalról, Mim Gergely érkezett keresztben és 14 méterről a meglepett védők és a kapus mellett a a kapu bal odalába bólintott, 1-1. Mim Gergely tavaly decemberben már komoly nyomott hagyott a DVTK stadionban , amikor a ZTE 3-0-ra nyert és a középpályás duplázott. A DVTK a gólra hármas cserével válaszolt, de továbbra is a ZTE FC játszott jobban, viszont nem a zalaiak jutottak előnyhöz. A 68. percben egy jobb oldali hazai szöglet után az ötös vonaláról, a játékosok sűrűjéből Szatmári fejelt a kapu bal oldalába, 2-1. Ez nem volt benne a levegőben, a ZTE újabb cserékkel frissített, Croizet és Spoljaric is pályára lépett, immár az újabb egyenlítés reményében. A mutatott játék alapján a zalaiak megérdemelték volna, hiszen sokat tettek érte. Az utolsó percekben is támadott a ZTE csapata, a 96. percben még Gundel-Takács is előre ment egy szögletnél, de hiába...

Az első félidő első felét leszámítva a ZTE FC együttese egyenrangú ellenfélnek bizonyult, sőt, a második félidőben inkább Márton Gábor együttese játszott fölényben és veszélyesebben is. Az egyenlítés másodjára már nem jött össze a zalaiaknak, pedig az egyik pontra rászolgáltak volna.

A találkozó után Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője így nyilatkozott az M4 Sportnak:

– Ma nem a jobbik csapat nyert, de ilyen a futball. Rosszul kezdtünk, kaptunk egy gólt, ami ezen a szinten nevetséges, de utána már megvoltak a helyzeteink. A második félidőben pedig sokkal jobban játszottunk, nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, de még egyszer mondom, ma nem a jobbik csapat nyert. Nem tudok a játékosaimnak szemrehányást tenni a vereségért, hiszen a játékunk az rendben volt.