Zalakerámia ZTE KK - Szegedi TE-Szedeák 103-70 (25-20, 28-19, 27-13, 23-18)

Zalaegerszeg, 1290 néző. Jv.: Goda, Nagy V., dr. Németh P.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 14/6, Takács Martin 6, Keller I. 7/3, Bigelow 27/9, Tóth Á. Csere: Brown 15/3, Takács Milán 5/3, Le Day 8, Sitku 3/3, Szalay, Csizmadia, Csátaljay. Vezetőedző: Matthias Zollner.

SZTE-Szedeák: Langley, Cseh 13, Heath 19/9, Zsíros 12/6, Hendon 12. Csere: Balogh Sz., Mayer 2, Anda 6, Cohill. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Az új szezon első bajnoki találkozójára készülődött a Zalakerámia ZTE KK szombaton és bízott benne, hogy a Szeged ellen sikerrel veszi az első akadályt. A papírforma a zalaiak mellett szólt, de Matthias Zollner együttesének nem volt zökkenőmentes a felkészülése, hiszen sérülések és betegségek is nehezítették a munkát.

A szombati nap viszont a gyászé és a részvété is volt. A délelőtt során helyezték örök nyugalomra az egy hete, 67 éves korában elhunyt dr. Szalai Zoltánt. A ZTE KK örökös "Dokija" harminc éven át töltötte be a csapatorvosi teendőket az egerszegi együttesnél, akit hatalmas tisztelet övezett nemcsak az orvostársadalomban, de a sportolók körében is. A mérkőzés előtt a sportcsarnokban rá emlékeztek, de az egy perces gyászszünet sem tudta kifejezni azt a fájdalmat, hogy mekkora űrt hagyott maga után a kiváló orvos.

Az új szezon első ZTE-pontja Billy Garrett nevéhez fűződik, ezt jegyezzük fel. Büntetőből talált be az amerikai játékos, majd egy hármast is berámolt, de szó sem volt arról, hogy ilyen könnyedén folytatódott volna játék. A Szeged csapatától illett a szükséges mértékben tartani. Egyrészt, a szezon elején nem nagyon ismerik még egymást a csapatok, másrészt ismertek voltak a zalaiak problémái és nem lehetett azt mondani, hogy ideális állapotban várja a rajtot. Egy ideig szoros volt az állás, felváltva vezettek a csapatok, aztán az első negyed vége felé – elsősorban Bigelow eredményessége révén – sikerült ellépnie (25-18) a ZTE KK-nak. Isaiah Bigelow pedig folytatta: 12 játékperc után 21 pontnál tartott, benne három triplával (33-22). A másik oldalon Heath volt az, aki nagyon igyekezett, a ZTE KK pedig kezdett még keményebben védekezni. Amikor viszont Tóth Ádám nem volt a pályán, akkor azért Hendon 207 centijével, vagy Anda 213 centis magasságával nehéz volt mit kezdeni. Keményen harcolt a Szeged, de az egerszegiek 8-12 pontos előnye állandósult, majd Bigelow kosara zárta a félidőt (53-39).