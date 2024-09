A második félidőt a szegedi Zsíros Péter 5 pontja vezette fel, de jött a válasz Takács Martin és Tóth Ádám jóvoltából (59-45). Sőt, Takács Milán távolija után már 18 pont lett a különbség (63-45). A távolság pedig kezdett nőni, hiszen az egerszegiek nagyon agresszív védekezést mutattak be, a szegedi pontok pedig elmaradtak. A harmadik negyed vége felé már 70-45 állt az eredményjelzőn és már ekkor látszott, hogy ezt a mérkőzést nem fogja kiengedni a házigazda a kezéből. Volt már 29 pont is a különbség, de Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője ekkor is, minden rossz megoldásnál láthatóan bosszús volt, hiszen ő mindig a maximumra törekszik. Viszont látványos megoldásokból sem volt hiány és a végén már csak az volt a kérdés, hogy a ZTE KK eléri-e a száz pontot. Meglett és a végén már a hazai légiósok a padon ültek.

A ZTE KK szépen felépítette ezt a győzelmét, hiszen leszámítva az első negyedet, onnantól fokozatosan őrölte fel a szegediek erejét. Fontos győzelemmel kezdett, folytatás jövő szombaton Oroszlányban.

Edzői nyilatkozatok a találkozó után.

Matthias Zollner: - Gratulálok csapatomnak és nagyon nagy köszönet jár a közönségnek is, hogy ezen a mérkőzésen ilyen remek hangulatot teremtettek. Miattuk is nagyon akartuk ezt a győzelmet. Megértem edzőkollégám helyzetét, hogy sérülés miatt hiányzott egy játékosa, hiszen én is voltam ilyen helyzetben. Ma elsősorban arra koncentráltunk, hogy jól kezdjük, sikeresen a bajnokságot. Nem volt még minden tökéletes, hétfőtől folytatjuk a munkát, és készülünk az újabb feladatokra.

Simándi Árpád: - Gratulálok a ZTE csapatának, megérdemelten nyert. Agresszíven játszott végig az egész mérkőzésen. százhárom pontot kaptunk, ez sok, ugyanis mi viszont nem voltunk elég agresszívek a találkozó folyamán. A büntetők közötti különbség talán túlzó, de ettől függetlenül megérdemelt a hazai siker. Nekünk főleg védekezésben kell még sokat javulnunk.