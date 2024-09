Nyilvánvaló, hogy egy forduló után képtelenség még messzemenő következtetésekre jutni, de az NB I. A-csoportos bajnokság 1. fordulójának mérkőzései azért "bemutatkozásnak" mindenképpen jók voltak. Három nagyarányú siker született (Honvéd-Paks 60-91, Falco-PVSK 94-58, ZTE-Szeged 103-70), a többin viszont tíz ponton belül zárt a két rivális, a Sopron-DEAC meccsen csupán egy pont döntött hosszabbítás után a soproniaknak.

Nyilván zalaiként minket elsősorban a Zalakerámia ZTE KK találkozója és bemutatkozása érint jobban. Volt ebben a Szeged elleni meccsben némi bizonytalanság is, hiszen a sérülések és betegségek miatt a ZTE KK felkészülése nem volt zavartalan, de a Szegednek sem jött jól Deandre Davis kiesése a rajt előtt. A találkozón érezhető volt a négyes poszton játszó légiós hiánya a szegedieknél, viszont nem ezért nyert a ZTE KK, hanem azért, mert jobban játszott, és megkockáztatjuk, jobb csapat is. Igazából ez a kérdés majd később dől el véglegesen, azonban amit Matthias Zollner valószínűleg kér a játékosoktól, az jól látszott. Az agresszív, letámadásos védekezésen alapuló játék és az abból indított gyors támadások. A dobások is jó százalékban sikerültek, és úgy láttuk, mindent kihoztak ebből a meccsből a zalaiak, amit csak lehetett. Viszont volt egy mondat Simándi Árpádtól, a Szeged vezetőedzőjétől a mérkőzés után, ami valóban érdekes. A büntetők közötti különbséget érezte túlzónak a szakvezető, de hozzá is tette: nem ezen múlt a meccs. Nos, a Szeged mindössze 6 büntetőt dobhatott, ami tényleg nagyon alacsony szám, jóval az átlagos alatt van. Ráadásul a hatból mindössze egy lett sikeres... Csak az összehasonlítás kedvéért, a ZTE KK játékosai 24-szer állhattak oda a vonalra, és 17 sikeres dobás lett.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, az egerszegieknél Isaiah Bigelow 37 VAL-értékkel zárt (benne 27 pont, 6 lepattanó), remek napja volt az első európai idényét kezdő kosarasnak, Billy Garrett 23 VAL (16 pont), szorosan mögötte Tóth Ádám 22 VAL-értékkel (16 pont), aztán Tevin Brown (17 VAL), és Takács Martin (14 VAL) is hasznosan játszott, de ez elmondható mindenkiről. Például nekünk tetszett a "helyettes" szerepét betöltő Seth LeDay néhány megmozdulása, főleg ami több esetben a harcosságát dicsérte. Ő ugyebár 2 hónapos szerződéssel érkezett, amíg a kézsérülést szenvedett Aaron Jones fel nem épül.

Szóval a nyitányra nem lehet panasza a Zalakerámia ZTE KK szurkolóinak.