Maradt Matthias Zollner vezetőedző is, ami lényeges, hiszen így - mondjuk így - a saját csapatát készíthette fel az új szezonra és már nem egy "átvett" együttest irányít. A szakvezetőnek a felkészülés során néhány problémával is szembe kellett néznie. Például a center Aaron Jones kézsérülése nem jött jól, aki jelenleg gyógyul, de a helyére kéthónapos szerződéssel leigazolták az egerszegiek a szintén amerikai Seth Le Day-t. Matthias Zollner a rajt előtt erről is beszélt, hogy nem volt zavartalan a munka, ráadásul más egyéb sérülések, valamint - főként az utolsó két hétben - betegségek miatt is estek ki játékosok a munkából. A szakvezető leginkább azt várja csapatától, hogy folyamatos fejlődésben legyen, és a play off-ba kerülést reális célkitűzésnek tartja. A szeged elleni szombati nyitányon jó játékot vár és persze győzelmet, de a nyitány mindig tartogat rizikófaktort is, amire a Zalakerámia ZTE KK-nak is figyelnie kell.

Hazai pályán a ZTE KK számít esélyesebbnek, minden más szombaton 18 órától kiderül.