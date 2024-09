Zalakerámia ZTE KK - Thermes Olimia 90-76 (18-22, 29-17, 19-14, 7-18, 17-3)

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 19/3, Takács Milán, Keller I., Bigelow 24/6, Sitku 2. Csere: Brown 36/15, Szalay 2, Takács Martin 6/3, Csizmadia 1. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A Therme Olimia legjobb dobói: Stoimenov 19, Struger 17.

A péntek esti, végletekig kiélezett Körmend elleni elődöntőt elvesztette a Zalakerámia ZTE KK, így szombaton a másik elődöntő vesztesével, a szlovén Therme Olimia csapatával mérkőzhetett meg a bronzéremért. Kissé csalódott volt a hangulat emiatt Egerszegen, még akkor is, ha ez csak egy felkészülési torna is, hiszen nyerni mindig jobb, mint kikapni...

A szombati találkozón meglepetésre az előző a PVSK-tól simán kikapó szlovénok kezdtek sokkal határozottabban. A ZTE KK játékosai sokat hibáztak és csak találgatni lehetett: a szlovénok esetleg direkt feladták az előző napi meccsüket, hiszen sokkal jobban játszottak. Az egerszegiek csak futottak az eredmény után (5-13) és az első negyed végén is a vendégek vezettek. A második negyedben aztán szép lassan összeállt a ZTE KK játékosa, különösen Brown pontjai jöttek jól csapatának. Öt perc alatt egy 14-5-ös sorozattal már biztosan a hazaiaknál volt az előny (33-37) és maradt is. Feljavult a védekezés és a dobószázalék is.

A félidei 47-39-es állás azt sugallta, hogy innen már nem lehet gond a ZTE szempontjából, de a második félidőt jobban kezdte a Therme együttese. Visszajött a meccsbe a szlovén csapat és szorosan alakult az állás (52-48). A kék-fehérek igyekeztek pörgetni a játékot, de a védekezés sokszor kihagyott, viszont a gyors megindulásokból azért jöttek a pontok. Tevin Brown már a harmadik negyed vége előtt 28 pontnál tartott, az ő kosarai nagyon kellettek. Ha belegondolunk, hogy ezt a szlovén csapatot előző napon a PVSK nagyon simán verte... Viszont az is igaz, hogy Tóth Ádám csak civilben ült a kispadon, aki előző nap még a Körmend ellen a pályán volt. A center kisebb izomsérülést szenvedett, így jobbnak látták, ha ezen a meccsen inkább pihen. Brown mellett Bigelow is nagyon ponterős volt (66-55). Viszont nem dőlt el semmi, hiszen a szlovén csapat kapaszkodott és teljesen nyílttá tette a találkozó végét. Két perccel a vége előtt feljött egy pontra (69-68), a vendégeknél Igor Struger már 18 lepattanót szerzett, ami azért ebben a műfajban iszonyatosan nagy szám. Egy triplaváltás után már úgy tűnt, eldől a mérkőzés, de a 34 pontos Brown két büntetőt hibázott 15 másodperccel a vége előtt. Az ellentámadás után 6 másodperccel az Olimia dobhatott két büntetőt, Thompson nem hibázott. Hét pontot dobott a zárónegyedben a ZTE KK és kapott 18-at.