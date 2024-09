Az eseményt az Ostoros Károly Csarnokban tartották meg, ahol a Zalakerámia ZTE KK vezetői mellett a tulajdonos önkormányzat is képviseltette magát. A ZTE KK honlapján olvasható beszámoló szerint Török Róbert ügyvezető nyitotta meg az ankétot, aki megköszönte a drukkereknek az előző szezonbeli támogatást, Bencze Tamás szakmai igazgató szintén köszönte a szurkolók támogatását, aki viszont kitért néhány szakmai kérdésre is. A legfontosabb ezek közül, hogy a szeptember végén rajtotó új szezonban már nem kell kötelezően szerepeltetni egy U23-as játékost, viszont az új előírás szerint egy magyar játékosnak a mérkőzések végéig a pályán kell lennie. Ennek figyelembe vételével alakították ki az új szezonra a keretet, és a szakmai igazgató most is a rájátszásba kerülést jelölte meg alapcélnak.

A csapat vezetőedzője, Matthias Zollner, is szólt a szurkolókhoz az ankéton, aki idén január végén vette át a csapat vezetését és lett vele a Zalakerámia ZTE KK a szezon végén negyedik helyezett . Szerinte a magyar kosárlabdában nem fejlődik olyan ütemben az utánpótlás-nevelés, mint az szükséges lenne, és ez nem ideális. Nehéz jó magyar játékost találni, de mint mondta, a klubnál az is a cél, hogy elősegítsék a magyar játékosok fejlődését. Az együttes eddigi munkájáról elmondta hogy megfelelően zajlik, és elégedett vele.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere azt hangsúlyozta, hogy a tulajdonosi feladatokat, vállalásokat az önkormányzat biztosítja.Kiemelte, hogy a város biztosította az önrészt a klubnak a pályafelújításhoz is, hiszen a nyáron a ZTE KK tao-pályázat útján újíttatta fel a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok játékterét és más modernizálás is megtörtént a létesítménybe. A csapat hétfőtől tér vissza a sportcsarnokba, hiszen eddig az edzéseit az Ostoros-csarnokban végezte.

A rendőrség részéről Kulcsár Zoltán alezredes is meghívást kapott a szurkolói ankétra, ő a szurkolókkal történő hatékony kapcsolattartás fontosságát emelte ki.

A Zalakerámia ZTE KK-nál szerdától megkezdik a bérletek árusítását is. A Matthias Zollner vezette együttes legközelebb pénteken és szombaton a szlovákiai Nyitrán vesz részt négyes felkészülési tornán, a jövő héten pedig a hazai rendezésű Göcsej-kupa következik.