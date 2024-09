Sakkolimpiát 1924-ben és 1926-ban (ezt Budapesten) is rendeztek már, de az első, hivatalos sakkolimpia 1927-ből datálódik, a londoni viadalt éppenséggel Magyarország nyerte meg, majd 1928-ban is. Azóta 43 sakkolimpiát rendeztek, Magyarország eddig ötöt nyert meg, de ebből csak három a FIDE által is elismert sakkolimpia. Zalai sakkozók mindig voltak, és mondhatjuk, hogy meghatározó szerepet töltöttek, töltenek be ma is a hazai sakkéletben. Zalaegerszegi csapat (Z. Hydrocomp Csuti SK) hat alkalommal nyert bajnokságot, nagykanizsai (Tuxera Aquaprofit NSK) pedig az idéntől már 16 alkalommal.

Porubszky visszavágott Joszelianinak

Ám vissza a sakkolimpiákhoz. A zalai vonatkozásokat az egerszegi Sergyán Ödön segítségével elevenítettük fel, aki több sakk témájú könyvet is írt, illetve szerkesztett. Az ő gyűjtéséből derül ki, hogy zalaegerszegi szereplőként, vagyis zalai csapat tagjaként (a ZTE, illetve a Csuti SK) többen is érmet szereztek. 1972-ben Szkopjében Portisch Ferenc a női csapat szekundánsaként kapott bronzérmet, 1980-ban La Valettában Porubszky Mária ezüstöt, majd 1982-ben Luzernben bronzérmet szerzett, és 75,0-os teljesítménnyel járult hozzá a harmadik helyezéshez. Visszavágott a szovjet Joszelianinak az előző olimpiai vereségért! ”A parti érdekessége, hogy a számunkra nyerő bástyavégjátékot maga Szmiszlov exvilágbajnok, a szovjet női csapat kapitánya adta fel. Ezt sosem felejtem el, átjött hozzánk és rövid elemzés után elismerte a vereséget, ebben a partiban" - idézte fel a Magyar Sakkvilágban ezt a játszmáját Purubszky Mária.

A mindmáig az utolsó magyar érmes együttesnek (ezüst, 2014-ben a norvégiai Tromsö-ben) Horváth Tamás, a Z. Csuti Hydrocomp SK szakmai vezetője volt a szövetségi kapitánya. A nagykanizsai színeket (Aquaprofit NSK) ekkor Polgár Judit és Balogh Csaba képviselte ebben a második helyezett együttesben.

Balogh Csaba, aki máig a kanizsai csapat sakkozója és az utolsó magyar éremszerző együttesnek is a tagja volt Fotó: Szakony Attila

Talán a legismertebb magyar sakkozó, Portisch Lajos (a fentebb említett Portisch Ferenc bátyja) is zalaegerszegi születésű, és a gimnázium elvégzéséig itt élt. 1978-ban, Buenos Airesben a magyar csapat első táblás nagymestere volt, és az eddigi egyetlen férfi sakkolimpiai címet szerző csapat legjobbja. Az aranyérme mellett szerzett még 5-5 ezüst, illetve bronzérmet is, ezen felül Portisch Lajos több rekordot tart: a legtöbb (20) sakkolimpián játszott válogatott csapatban; a legtöbb játszmát (260) játszotta sakkolimpián; a legtöbb pontot szerezte sakkolimpián (176,5).