A dél-zalai csapat szezonbeli sikereiről többször írtunk, hiszen az együttes előbb a vármegyei bajnokságban végzett az élen, majd megnyerte a régiós döntőt is és így szerzett jogott az országos finálén való részvételre. A 60 év feletti labdarúgók vetélkedését az Id. Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont műfüves csarnokában rendezték meg, ahol a nyolc résztvevő csapat két csoportban kezdte a viadalt.

A korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál adta át a trófeát a kanizsai csapatkapitánynak, Ifjovics Ferencnek Fotó: ZH



A kanizsaiak a B csoportba kerültek, ahol indításként 3-0-ra verték a Videotont (külön kiemelést érdemel, hogy a később 4 találattal gólkirály Kádár Lajos ellenük nem tudott eredményes lenni), majd két 1-0-s siker következett, előbb a Pécsi MFC, majd a Békéscsaba ellenében. Az elődöntőben a Kaposvár volt az NTE 1866 riválisa, itt 2-0-s sikert aratott a zalai legénység (a másik ágon: Kecskemét–Békéscsaba 0-2), mely a döntőben keretbe foglalta a tornát: ismét a Videoton volt az ellenfél, az eredmény pedig 2-1-es siker lett – és az örömöt persze az sem rontotta el, hogy a csapat megkapta az első gólját a finálé során.

A bronzmérkőzésen a Kaposvár 2-0-ra verte a kecskeméti együttest. A további sorrend: 5. Örkény, 6. PMFC, 7. Szeged, 8. Békéscsaba.

A torna lebonyolításában a sportág helyi hírességei is szerepet vállaltak Toma Árpádtól Dárdai Pálig, utóbbi pedig a díjkiosztón külön is gratulált a kanizsaiaknak.

Akik a bajnoki cím és a trófea mellett két különdíjat is elhoztak: soraikból került ki a legjobb kapus, Németh Tibor, valamint a legjobb játékos, Kepe Tibor is.