Csesztreg–Hévíz 2–1 (1–1)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics, Szabó K., Biharvári, Őri Cs., Nagy N., Kiss B., Őri M., Elek, Németh D. (Orbán). Edző: Tamás Tamás.

Hévíz: Paksy – Filó, Tóth I., Szindekovics, Bontó, Sabján (Nagy D.), Kustán, Erdősi (Darmai), Huszár, Fábián, Iberhart (Damina). Edző: Damina László.

A kedvezőtlen időjárás miatt kevesebb néző látogatott ki a mérkőzésre. A csapatok óvatosan kezdték a találkozót, igazi taktikai csata alakult ki a két jól felkészített együttes között. A mérkőzés elején a Hévíz birtokolta többet a labdát, de a hazaiak játékában folyamatosan benne volt a kontra lehetősége. A 30. percben Szindekovics révén megszerezték a vezetést a vendégek. Ezt követően volt még egy nagy lehetősége a fürdővárosiaknak, de Gergő kapus bravúrral megakadályozta. A 33. percben egy védelmi megingást jól használt ki Őri Cs. és már döntetlent is mutatott az eredményjelző. Ezzel vonultak a csapatok a szünetre. A második játékrész ugyanúgy folytatódott, ahogy az első befejeződött. Igazi férfias, de nagyon jó iramú és nem utolsósorban sportszerű játék alakult ki. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de igazi helyzet nem alakult ki, mert a védelmek jól alkalmazkodtak az időjárási viszonyokhoz. Ekkor már a Csesztreg kicsit többet birtokolta a labdát, és ennek meg is lett az eredménye. Egy kapu előtti kavarodást Póczak reagált le a leggyorsabban és ezzel megszerezte a vezetést a tavalyi bajnok. Ezt követően a Hévíz nagy energiákat mozgósított, de a hazai védelem jól zárt és az ellenakciókban mindig benne volt az újabb gólszerzés lehetősége. Összegezve, a nagyon jó iramú, óriási taktikai csatát hozó mérkőzést a rutinosabb hazaiak nyerték, de a Hévíz is minden dicséretet megérdemel.

Gólszerzők: Őri Cs., Póczak, ill. Szindekovics.

Jók: Gergő, Lovrencsics, Biharvári, Őri Cs., ill. az egész csapat.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szepetnek 0–2 (0–2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Varga P.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Kotnyek, Dolmányos, Petánovics, Heiszter (Pataky), Horváth G. (Kardos), Dömötör, Szmodics, Mismás. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Szepetnek: Szekeres – Schuller, Losonczy, Pápai, Szabó B., Csavari, Nagy T., Dömötör (Kocsis), Szilveszter (Kobra), Bános (Üst), Orsós (Kolman). Játékos-edző: Nagy Tamás.

Nagy lendülettel kezdett a vendégcsapat, folyamatosan a hazaiak térfelén folyt a játék. A szepetnekiek gyors és pontos összjátékot mutattak, aztán a félidő közepén büntetőhöz jutottak, de a lövés mellé ment. Nem sokkal később viszont már megvolt a fölény eredménye, hisz megszerezték a vezetést a vendégek, a félidő vége előtt pedig az előnyt is növelték. Szünet után változott a játék képe, a hazaiak aktívabbak lettek, és kiegyenlítetté vált a mérkőzés. Újabb helyzet a Szepetnek előtt adódott, de az eredmény már nem változott. Biztos vendégsiker született.

Gólszerzők: Nagy T., Dömötör.

Jók: Rákhely, Dolmányos, ill. az egész csapat.

U19: Kiskanizsa–Szepetnek 1–4.