Csesztreg–ZTE FC II 2–1 (0–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó K., Németh G., Biharvári, Őri Cs., Nagy N., Kiss B., Orbán (Németh D.), Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

ZTE FC II: Barbarics – Rózsa, Mecséri (Szindekovics), Deme, Boros (Ferenczy), Blum, Király (Vert), Wolf, Mulasics, Meidl, Molnár K. Edző: Horváth Gábor.

Rekkenő hőségben kezdődött a találkozó. A ZTE fiataljai ragadták magukhoz a kezdeményezést, de a hazai csapat kontrollálta a próbálkozásaikat. Igazi taktikai csata alakult ki, mindkét oldalon adódtak helyzetek. A csesztregi kapus kétszer is jól avatkozott közbe. A hazaiak kontrákkal próbálkoztak, de a befejezésnél pontatlanok maradtak. A félidő végére nagyobb nyomást gyakorolt a vendég alakulat és ennek meg is lett az eredménye, egy formás támadás végén Mecséri góljával megszerezték a vezetést. A második félidőben más szemléletben, taktikával futott ki a tavalyi bajnok a pályára. Ennek az eredménye érett góllá a 64. percben. Szép és gyors támadás végén Németh Dávid góljával egyenlítettek. Ezt követően még nagyobb sebességre és agresszívabb játékra kapcsoltak. A 75. percben Őri Martint csak szabálytalanul tudta megállítani a vendégvédő a tizenhatoson belül. A megítélt jogos büntetőt Nagy értékesítette és ezzel beállította a végeredményt. Jó iramú, igazi rangadót láthattak a nézők. A nagyobb rutin hozta meg a Csesztreg győzelmét, de dicséret illeti a ZTE fiataljait is.

Gólszerzők: Németh D., Nagy N. (11-esből), ill. Mecséri.

Jók: Gergő, Biharvári, Németh D., Őri M., ill. az egész csapat.

Kiskanizsai Sáskák–Hévíz 0–3 (0–2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics (Füzesi), Völgyi, Kotnyek, Szmodics, Dolmányos, Petánovics, Horváth G. (Heiszter), Dömötör, Ötvös, Mismás (Pataky). Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Hévíz: Paksy – Filó (Pál), Tóth I., Takács (Rózsás), Szindekovics, Kustán, Erdősi, Damina (Nyári), Farkas M. (Sabján), Fábián, Iberhart. Edző: Damina László.

Szabadrúgásból már a 3. perben gólt szerzett a Hévíz, ami után a hazaiak lassan felvették a ritmust, és kiegyenlítettebb lett a játék. Próbálkozások voltak mindkét oldalon, de gól nem született. Már az öltözőbe készültek a csapatok, amikor a 45. perc meghozta az újabb vendéggólt. Szünet után is lendületes maradt a játék, a hazaiak sokkal veszélyesebbek voltak, számos nagy helyzet alakult ki a vendégek kapuja előtt. Majd, ahogy ilyenkor lenni szokott, a 92. percben egy gyors kontrával növelte előnyét a Hévíz. A jó iramú, hajtós mérkőzésen a vendégcsapat kapusának óriási bravúrjai kellettek az eredmény ilyetén való alakulásához.

Gólszerzők: Fábián, Takács, Rózsás.

Jók: az egész csapat, ill. Paksy.