A hirtelen beköszöntött ősz, sőt, már-már télies időjárás a sport területére is kihatott, hiszen a várható sok eső, majd az előre jelzett viharos, helyenként jósolt orkánerejű szél most tényező lett a labdarúgó bajnokságokban is.

Szombaton mindhárom találkozót meg tudták rendezni. A bajnoki címvédő Csesztreg rangadót játszott, hiszen a listavezető és hibátlan mérleggel érkező Hévíz csapatát fogadta. A fürdővárosiak szereztek vezetést, de gyorsan jött a hazai válasz, a három pont sorsát eldöntő gól a második félidőben érkezett. Az eddig három mérkőzést játszott és mindhármat megnyerő Csesztreg ezzel elvette az eddigi veretlenségét a a hatodik találkozóján pályára lépő Hévíznek.

A Lenti TE pedig idegenbeli bravúrt ért el, ugyanis 1-0-ra legyőzte a Magnetic Andráshida TE-t.

Kiskanizsai Sáskák - Szepetnek 0-2 (0-2)

Gólszerzők: Nagy T. (30.), Dömötör (40).

Csesztreg - Hévíz SK 2-1 (1-1)

Gólszerzők: Őri Cs. (33.), Póczak (71.), illetve Szindekovics (30.).

Magnetic-Andráshida TE - Lenti TE 0-1 (0-0)

Gólszerző: Bertalics E. (65.).

A vasárnapra kiírt Gyenesdiás- Technoroll Teskánd találkozó elmarad.

A vasárnapra tervezett további találkozók: ZTE FC II. - Clean Medic Zalalövő, 11.00, Zalaszentgrót - Tarr Andráshida SC 16.30, Semjénháza - Zalakomár ESE - Zalakaros 16.30.