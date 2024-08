A Magyar Labdarúgó Szövetség zalai igazgatóságán elkészítették a vármegyei kupa 4. fordulójának párosítását. A mezőnyhöz már az első- és a másodosztály csapatai is csatlakoznak. A továbbjutás most is egy meccsen dől el. A program, szeptember 4. (szerda), 17 óra: Tófej Kerámia SE–Nagylengyel, Zalabaksa–Zalalövő, Lenti TE–Csesztreg, Cserszegtomaj–Kinizsi Gyenesdiás, Keszthelyi Haladás–Zalaszentmihály, Hévíz–Zalaszentgrót, Windoor-Páterdomb–Tarr Andráshida SC, Nemesapáti–Teskánd, Németfalu–Zalaszentiván, Böde–Magnetic Andráshida TE, Becsehely–Szepetnek, Újudvar–Zalakomár-Zalakaros, Semjénháza–Kiskanizsai Sáskák. Szabadnapos: Belezna.