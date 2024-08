Mindezt a ZTE FC honlapján lehetett olvasni, mármint, hogy a Ferencváros kérésére az MLSZ egy későbbi időpontra halasztotta a mérkőzést, ugyanis a szövetség honlapján egyelőre még csak a 3. forduló pontos menetrendjét töltötték fel pénteken. Akkor, vagyis augusztus 11-én vasárnap, 15.45 órakor a Paks lesz a vendég a ZTE Arénában.

Az a találkozó viszont még odébb van, egerszegi szempontból sokkal fontosabb a most vasárnapi, Puskás FC elleni idegenbeli fellépés. Az egerszegiek rajtja nem sikerült, hazai pályán 1-0-ra kikaptak múlt pénteken az MTK-tól, de persze, alakulhatott volna másként is a találkozó végkimenetele. Márton Gábor együttesének is megvoltak a helyzetei, és a szakember is emiatt volt bosszús, hogy nem éltek velük játékosai. A játékkal nem volt tehát gond, csak a befejezésekkel, de a ZTE FC hívei reménykednek benne, hogy vasárnap minden másként lesz.

Noha a múltból nem lehet megélni, mindenesetre az idegenbeli statisztika az egerszegiek felé billen. A két csapat eddigi hat egymás elleni találkozóján a felcsúti Pancho Arénában 4 ZTE-siker született egy döntetlen és egy hazai győzelem mellett. Az összes mérkőzést tekintve a mérleg 7 ZTE-siker 4 döntetlen és 4 Puskás FC-győzelem.

Nehéz meccsre van kilátás, több szempontból is. A Puskás FC kerete nem nagyon változott a legutóbbi szezon óta, illetve: a meghatározó játékosok közül távozott Luciano Slag- veer, Batik Bence, mindenki más maradt. Hornyák Zsolt együttese így is ütőképen maradt, hiszen a nyitányon az Újpest vendégeként nyert 2-1-re.