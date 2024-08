Ez lett a vége, ami balszerencse... Méghozzá azért, mert a ZTE FC az előző fordulóban az MTK elleni találkozóját is a ráadásban kapott góllal vesztette el és most is ugyanez történt...

A végére egy ZTE-t érintő információ. A ZTE FC a mérkőzés közben jelentette meg honlapján, hogy az NB I 3. fordulójába kisorsolt ZTE FC–Paks találkozó időpontját az MLSZ módosította. Augusztus 11. helyett augusztus 10-én, 19.45-től rendezik a találkozót a ZTE Arénában, ugyanis a Paks pár nappal később Konferencia-liga-mérkőzést játszik.