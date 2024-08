Clean Medic Zalalövő–Technoroll Teskánd 1–1 (1–0)

Zalalövő, 150 néző. Jv.: Tóth A.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki (Tóth B.), Gyenese, Őr, Agg, Bekes, Sonkoly (Péter), Radics (Sipos), Cseresznyés, Földvári, Horváth D. Edző: Ostrom János.

Teskánd: Garai – Gyarmati (Penczák), Kiss P. (Bedő), Gájer (Bakos), Ferenczi, Szökrönyös, Bresztovszky, Major, Kiss D. (Szekeres), Boronyák (Csonka), Szabó B. Játékos-edző: László Dávid.

Kiegyenlített játékot, kevés helyzetet hozott az első félidő, a hazai csapat a játékrész hajrájában szerezte meg a vezetést, amikor egy nagy bedobást követően a hosszú oldalon érkező Horváth Dániel a hálóba fejelt, 1–0. Szünet után mezőnyfölényben játszott a Teskánd, több helyzetet is teremtett, és egyenlítenie is sikerült, előbb Kovács Dominik még bravúrral kiütötte a labdát, de Gájer lövése megpattanva a hazai kapuban kötött ki, 1–1.

Gólszerzők: Horváth D., ill. Gájer.

Jók: Gyenese, Kovács D., ill. Szökrönyös.

Szepetnek–Lenti TE 2–0 (1–0)

Szepetnek, 150 néző. Jv.: Siket L.

Szepetnek: Bocskai – Üst, Losonczy (Bilák), Pápai, Szabó B., Csavari, Dömötör (Kobra), Szilveszter (Fadgyas), Orsós, Kolman (Büki), Bános. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Lenti TE: Kiss B. – Mentes (Kondákor), Kiss K., Sárkány, Ritlop, Fentős (Bertalics), Pál (Gortka), Takács (Végi), Horváth B., Nagy B., Pálinkás (Völgyi). Edző: Völgyi Márk.

Igazi mérkőzéshangulatban indulhatott útjára a labda a szepetneki pályán, melyen a hazai szakvezetés döntése nyomán hosszú idő után villanyfényes tétmeccset rendezhettek. A lenti együttesén azonban a megilletődöttség mintha nem fogott volna, igyekeztek berendezkedni a hazaiak térfelén, míg a vendéglátók támadói a kontrákat a széleken befutva próbáltak veszélyeztetni. Már inkább a gól nélküli félidőben gondolkodhattak jó néhányan, amikor az egyre többször váratlan helyzetekben csak-csak betaláló Dömötör Csaba vezetést szerzett a haziaknak. Onnantól nem volt kétséges, a Lenti TE gárdájának támadnia kell, a Szepetnek viszont egy mintaszerű oldalról bejövő labdát követően a vármegyei futballba – annak is első osztályába – bizonyítani visszatérő Szilveszter Sándor az alsóbb ligákból is ismert módon és helyről eredményes tudott lenni. 2–0-t követően aztán a felek mintha már nem csupán a játékra koncentráltak volna, az átalakított Lenti számára talán váratlan is volt az eredmény ilyenfajta állása, ugyanakkor a remek hangulatú meccsen a Szepetnek SE megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Dömötör, Szilveszter.

Jók: az egész csapat, ill. Sárkány.

Kiállítva: Orsós (76.), ill. Ritlop (60.), Horváth B. (79.).

U19: Szepetnek–Lenti TE 2–5.