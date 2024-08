A tíz nappal korábbi bajnoki nyitány és a Siófok otthonában aratott 2-0-s kanizsai siker remek alaphangot adott a folytatásra, csakhogy az elmaradt, hiszen a mezőny tagjai a hét végén a MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában léptek pályára, köztük az FC Nagykanizsa is. A dél-zalaiak hazai környezetben 1-0-ra nyertek az ugyancsak NB III-as Gárdony ellen, szerdán pedig újra bajnokit játszanak.

Az újabb fellépés előtt - egyben az új idény első hazai találkozója - a vezetőedző Gabala Krisztiánt kérdeztük, ő miként tekint a Majos elleni találkozó elé.

- A Majosi SE egy újjászervezett együttes tavaly óta és szervezett játékot várok tőle - kezdte esélylatolgatását Gabala Krisztián. - Azt gondolom, hogy a találkozón nekünk kell majd dominálni és az is döntő lehet, hogy mikor születik az első találat. Ha kellő nyomást tudunk helyezni az ellenfélre és be tudjuk játszani a védővonaluk mögé a labdákat, akkor ez lehet egy könnyű mérkőzés is, de nem vagyunk, nem tartunk még ott, hogy bárki ellen is biztosra mehetnénk, vagy akár lebecsülhetnénk. Éppen ezért nehéz találkozóra számítok. A hazai kupamérkőzésen a Gárdony tíz emberrel védekezett ellenünk és nehéz volt feltörni őket. Hasonló találkozó lehet például a szerdai is. A nyitányon Siófokon rangadót nyertünk, de most is azt mondom, hogy nem értékeljük túl azt a sikert, mert az is egy nehéz meccs volt. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, a kötelezőnek mondott győzelmeket hozni kell, a rangadókon meg a jobb helyezéseknek kell eldőlniük.

Gabala Krisztián szerencsésnek mondta, hogy a keret minden játékosa rendelkezésére áll és remélte, hogy a hét végi kupamérkőzés után mindenki regenerálódott már.