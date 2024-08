A vármegyei I. osztályban 14 együttes várja a rajtot, s noha "alulról" nem lépett fel senki ebbe az osztályba, mégis van új szereplő a ZTE FC II csapata révén. A kék-fehérek NB III-as együttese kiesett, így a megyeiben folytatja, a csapat élére pedig Horváth Gábor került (korábbi Olajbányász kapus). A ZTE megjelenése a megyei fociban mindenképpen üde színfoltnak tekinthető, de nem egyedi alkalom. Igaz, régen volt már, de jó harminc éve a Zala Volán és a ZTE közös együttműködése révén több olyan fiatal játékos is megmutatta magát a megyeiben, akik később az NB I-ben is játszottak (Kocsárdi Gergely, Szőke Péter, Gaál László, Molnár Attila, Kópicz László). Talán nem hagytunk ki senkit. A cél most is a ZTE FC fiataljai fejlődésének elősegítése, hiszen a céljuk nem más, mint visszakerülni az NB III-ba. Ahhoz meg, ugyebár, meg kell előbb nyerni a ma már vármegyeinek nevezett csatározásokat. Horváth Gábor elmondta, hogy a csapat gerincét a 2005-2007 közötti korosztályok játékosai adják, akik együtt készülnek majd az U19-es csapattal és a hétvégeken válik ketté a társaság. Attól függően, hogy kik játszanak megyei meccset, illetve kiket neveznek az aktuális utánpótlás fordulóba. Két rutinos játékosuk lesz, Baráth Martin és Meindl Zalán. Az elsődleges cél a fiatalok beáramoltatása a felnőtt futballba, ami a fejlődésüket segíti.

A bajnoki címvédő Csesztreg együttesénél nem volt nagy mozgás a nyáron, együtt maradt Tamás Tamás csapata. A második Hévíznél azért erősítettek, így például Iberhart Kristóf érkezett Zalaszentgrótról. A grótiaktól tehát távozott Iberhart, valamint Ferenczi Dávid is, aki Teskándra igazolt, érkezett viszont Fülöp Soma az ASC-től. Clean Medic Zalalövői TK néven szerepelnek az idén a lövőiek, akiknek stabil együttesük maradt. A hírek szerint a Szepetnek is komolyan erősített, rutinos játékosok érkeztek, s nem lesz rossz a csapatuk. A Semjénházától többen is eligazoltak, viszont egy nagy nevet mindenképpen fogtak: a zalai futball egyik "nagy öregje", Keszei Ferenc lett az edző, akit aligha kell bemutatni. A szürkeséget, az átlagost soha nem elfogadó rutinos szakvezető érkezésével biztosan megpezsdül a csapat élete. A Lenti TE többek szerint az egyik meglepetéscsapat lehet. A klubnál változott a vezetőség, a hosszú-hosszú éveken át irányító Fehér Rudolf jelezte, hogy átadja a helyét. Az elnöki posztra Balla Ádám került, s nem kis változások történtek a keretben. Komolyan erősítettek a lentiek, hiszen Simonfalvi Gábor, Varga Márk és Kalamár Milán is hozzájuk került, akik azért komoly NB-s tapasztalattal rendelkeznek, Simonfalvi Gábor pedig ugyebár az élvonalban is bizonyított.