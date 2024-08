Példaképek és az olimpia hatása

Példaképek tehát vannak és kellenek is. Paksy Tímea személyesen érintett ebben a kérdésben, hiszen a Párizsban női kettes 500 méteren ezüstérmes, illetve a női kajaknégyes 500 méteren bronzérmes Gazsó Alida Dóra a legjobb barátnőjének a lánya, s ki más, mint Tímea a példaképe a Párizsban érmes versenyzőnek. Mit hozhat egy olimpia a sportágnak, illetve milyen kilátásai vannak a jövőre nézve? Erről is kikértük Paksy Tímea véleményét.

– Nyerni kell továbbra is, hozni a sikereket, és amíg a bázis ebben a sportágban ilyen erős, mint idehaza, addig nem kell félteni a kajak-kenu sportágat sem – állapított a meg. – Amíg ez megvan, lesz utánpótlás és százak versenyeznek a gyerekviadalokon. Ehhez viszont az is kell, hogy a stégeken térdelő edzőket meg kell becsülni. És le kell hozni ide a gyerekeket, egy olyan sportágat kell megszerettetni velük, amiben csak kőkemény melóval lehet elérni eredményt. Ehhez már kell a belső motiváció is. Egy olimpia mindig jól jön nekünk, annak idején én is a barcelonai olimpia után, alig tízévesen kezdtem el kajakozni. Ennek mindig van ilyen hatása. Nagykanizsán mi is toborzunk, a harmadik-negyedik osztályosoknak biztosítjuk – természetesen a pedagógusokkal egyeztetve –, hogy kipróbálják a kajakozást. Ha már beül a gyerek és mosolyog a kajakban, akkor elértük a célt. Persze, nagyon hiányzik egy tanmedence, ami a fővárosi kluboknak viszont rendelkezésre áll, hiszen ott oda lehet menni a fiatalhoz és helyben lehet javítani a mozgásán, ha kell.

Vannak tehetségek Nagykanizsán is

Így is vannak tehetségek Nagykanizsán. Gondoljunk csak Kurucz Leventére, aki a minap Szamarkandban felnőtt világbajnoki hatodik helyezést ért el K-1 500 méteren, és harcban volt a párizsi kiküldetésért. A kanizsai klubnál pedig vannak további tehetségek, már országos bajnoki címek is gyűlnek.

S hogy kesz-e kanizsai olimpikon? Paksy Tímea ebben a kérdésben határozott volt.