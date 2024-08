A kiállítás megnyitóján Andreja Zupanec Bajzelj, a ljubljanai Modernkori Múzeum munkatársa beszélt arról, hogy az 1984-es szarajevói téli olimpia nemcsak azért emlékezetes Szlovénia számára, mert a megrendezése idején a hazánkkal szomszédos állam még az akkori Jugoszlávia részeként maga is rendező országnak számított, hanem annak okán is, hogy az egyik legjelentősebb szlovén sportsiker – Jure Franko óriás műlesiklásban szerzett ezüstérme – is ehhez az olimpiához kötődik. A szarajevói olimpia megrendezésén emellett számos szlovén szakember dolgozott, a versenysorozat kabaláját, Vuckót például egy neves szlovén festőművész és karikaturista, Joze Trobec alkotta meg.

A modern kori olimpiák Lendva számára is hoztak kiemelkedő sikert: az 1951-ben született Szimonics Ferenc két alkalommal, 1980-ban Moszkvában, majd négy évre rá New Yorkban szerzett paralimpiai bajnoki címet asztaliteniszben. Emellett világbajnoki egyéni és csapatbajnoki címmel is rendelkezik, ez utóbbiakat 1981-ben szerezte Hollandiában. Szimonics Ferenc ezzel az egyik legeredményesebb sportolónak számít Szlovéniában. A lendvai tárlaton személyes tárgyai, illetve a róla szóló – részben magyar nyelvű – újságcikkek, tudósítások is láthatóak, utóbbiak a Népújság sportriportere, Horváth Mestrovics Ferenc gyűjteményéből. Szimonics Ferenc 12 évesen kezdte sportkarrierjét, ám a fiatal asztaliteniszező 18 éves korában egy tragikus baleset során elveszítette bal alkarját. A sportot azonban nem adta fel, két évre rá már indult egy nemzetközi versenyen, majd a jugoszláv válogatott tagja lett, s így kvalifikálta magát a moszkvai, illetve a New York-i paralimpiára.