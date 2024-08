Ha Balaton-part és Keszthely, akkor nyár, nyaralás, s ha mindehhez hozzátesszük, hogy sakkverseny, akkor tökéletesen összeáll a kép egy nyár végi hagyományos eseményhez. Mégpedig azért, mert az idén már 43. alkalommal rendezik meg a keszthelyi viadalt, és igen, nyár van még... A Balaton is adott a kikapcsolódáshoz és a nyaraláshoz, ami itt most mind együtt van.

Sokan ki is használják ezt a sakkverseny indulói közül, és ez is adja ennek a versenynek az egyik vonzerejét. A kezdetektől fő szervezője volt ennek a hagyományos versenynek Szalai István, aki tavaly először nem lehetett már ott a megnyitón és a viadalon sem, hiszen előző évben elhunyt, és most már az ő emlékét is őrzi a vetélkedés.

A nemzetközi sakkverseny szerdai megnyitóján jobbról Szakály László, a Spartacus SK alelnöke, mellette Hegyvári Brigitta, az sk elnöke, balról Muszatics László , a VSZK korábbi igazgatója, mellette Járfás Andrea, a VSZK jelenlegi igazgatója, egyben a sakkverseny házigazdája, középen Nemes Kára képviselő

Fotó: a szerző

A Spartacus Sportkör Keszthely szervezésében az idén több, mint nyolcvan sakkozó kezdte meg a küzdelmeket, köztük nemzetközi mesterek, mesterjelöltek és főleg sok fiatal , hiszen erről is szól ez a viadal, hogy nekik is jó alkalmat nyújtson ez a verseny a felkészültségük leméréséhez. Az idén osztrák, német és egy görög sakkozó gondoskodott a viadal nemzetközi jellegéről, de persze a mezőnyben megtalálhatók már régóta visszatérő indulók is.

A viadal helyszínén, a Vendéglátóipari Szakközépiskolában (VSZK) a sakkverseny megnyitó ünnepségén Szakály László, a Spartacus SK Keszthely alelnöke köszöntötte a megjelenteket és első szavai Szalai István emlékének szóltak. Kiemelte azt a hatalmas szervezőmunkát, amit beletett, hogy ez a sakkverseny a mai napig fennmaradjon. Nemes Klára, Keszthely város önkormányzati képviselője nyitotta meg a viadalt, ami előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a viadal két névadójáról, Szalai Istvánról és dr. Hévízi Lászlóról, valamint a 91 esztendősen elhunyt FIDE-mester Kádár Gáborról, aki tavaly, 90 esztendősen is még asztalok mellé ült Keszthelyen.

A 9 fordulós, svájci rendszerű sakkversenyen minden forduló 8.30 órakor kezdődik a VSZK-ban, kivéve pénteken, amikor is "duplázik" a mezőny, hiszen ezen a napon 16.30-ra is közbe iktatnak egy fordulót.