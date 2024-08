Hazai környezetben vesztett rangadót vasárnap az FC Nagykanizsa a labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjának negyedik fordulójában.

A vendég Kaposvári Rákóczi FC a szezonban már 7 gólos Babinszky Bence két találatával nyerte meg a mérkőzést, mondhatni az ő személye jelentette a döntő különbséget a két csapat között.

Piros pólóban Gabala Krisztián instruálja a csapatot az egyik vasárnapi ivószünetben

Fotó: Szakony Attila



– Nagyon magas színvonalú, taktikus mérkőzést játszottunk – értékelt a találkozó másnapján Gabala Krisztián, a kanizsaiak edzője. – A Kaposvár rúgott két gólt, mi pedig talán akkor sem találtunk volna be, ha egy álló napig játszunk. Ettől függetlenül nincs ok pánikra, a szezon még hosszú, ott vagyunk az 5-6 élcsapat között, melyek közül az szerzi meg az elsőséget, aki a legkevesebb hibát követi el.

A forduló amúgy is a vendégsikerekről szólt: az Iváncsa győzelme és egy döntetlen mellett hat ilyen is született.

További eredmények: Pécsi MFC–Ferencváros II. 2-5, FC Főnix–Szekszárdi UFC 0-2, FC Dunaföldvár–Paksi FC II. 2-2, Bonyhád VLC–Dunaharaszti MTK 0-2, Gárdony–BFC Siófok 1-2, MTK II.–Majosi SE 0-1, Iváncsa KSE–PTE-PEAC 6-0.