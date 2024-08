A párizsi olimpia versenyei mellett idehaza az ifjúsági országos bajnokságot rendezték meg és a párhuzam most nem is annyira erőltetett. Volt olyan versenyző is a debreceni ifjúsági ob-n, aki befejezve versenyét a párizsi olimpián, hazatérve rajthoz állt a hazai viadalon. A Debreceni Sportuszodában például Ábrahám Minna, aki néhány nappal korábban még Párizsban versenyzett és a női 4x200 méteres gyorsváltóval a 6. helyen végzett az olimpián, például egy zalai lányt előzött meg.

De ne menjünk ennyire előre. A Zalaco-ZÚK úszóinak nagy része a saját korosztályos versenyein már túljutott, így kissé fáradtan érkeztek a szezonvégi utolsó versenyre, jellemezte a helyzetet Horváth Csaba vezetőedző. Ennek ellenére születtek egyéni csúcsok, és Nagy Napsugár révén bajnoki címek is. A legeredményesebben ugyanis ezúttal is Nagy Napsugár szerepelt, aki a serdülő korosztályban elért bajnoki aranyai után az ifjúságiak között is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az egerszegiek versenyzője az 1500 és a 800 méteres gyorsúszásban is aranyérmet tudott szerezni. Előbbi számban 16:37,99 perces idővel nyert, utóbbiban pedig 8:46,85 perces idővel diadalmaskodott. A 400 méteres gyorsúszásban (ideje: 4:16,85) például csak a már említett ifjú olimpikon, Ábrahám Minna tudta megelőzni, és még 200 méteren is pontszerző helyen, a hatodik pozícióban tudott célba csapni.

Nett Vivien több számban is A-döntős szereplést harcolt ki. A három gyors számban, 1500 méteren (17:15,61), 400 méteren ((4:27,94) a 4., 800 méteren (9:09,11) pedig 5. helyezést ért el. Ezen kívül Vivien rajthoz állt még 400 m vegyesen is, melyben 9. lett, és a hátúszó számokban is, ahol a középmezőnyben végzett.

A hátúszásban Scheffer Eszter is kitett magáért, aki B-döntős szereplésekkel szerzett pontokat: 50 méter háton 3. helyezett lett, 200 méteren pedig 4., 100 m háton pedig 1:05,80-as idejével megnyerte a B-döntőt! Németh Emília főleg a gyorsúszó számokban versenyzett, de két legjobb helyezése a 13. volt 1500 m gyorson és 400 m vegyesen is. Aouich Meryem szintén a hosszútávú gyorsúszó számokban versenyzett: 1500 méteren 15., 800 méteren pedig 16. helyezettként csapott célba. S noha Balogh Adél a rövidebb távokon indult - 50 gyors, 100 mell, 200 gyors - legjobb eredménye, egy 17. hely mégis 800 méter gyorson jött össze. Németh Luca pedig a hátúszó számokban állt rajthoz (50, 100, 200 méteren) és a középmezőnyben fejezte be a versenyt.