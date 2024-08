A kettős a néhány héttel korábbi - dunaújvárosi - ultrakönnyű repülősök nemzeti bajnokságán mezőnyükben, vagyis a botkormányosoknál az első helyezést könyvelhette el, mely Ferincnek már a 15., navigátorának, Dömötörnek pedig a második bajnoki címét jelentette sportpályafutása során. Innen aztán nem volt megállás, hiszen 2024 a világversenyek sorában a kettős számára a világbajnokságot jelentette Angliában.

Ferinc Vince és Dömötör Zsolt a Corbyban lezajlott eredményhirdetés után

Forrás: ZH

Alapvetően az angliai történésekre sem lehet panasz, hiszen kategóriájukban, a magyar válogatott színeiben a kettős az ezüstérmet szerezte meg, de Ferinc Vince elmondása szerint korántsem voltak felhőtlenek a levegőben töltött órák, percek…

Sportági sajátosság a különböző részfeladatok teljesítése, nos, ezek közül főszereplőnk értékelése szerint egyet sikerült – nem kicsit - az elvártak alatt teljesíteni.

- Nem tagadom, kimondott nyerési szándékkal utaztunk Angliába, egyben volt korábban is a teljesítményünk – elevenítette fel Ferinc Vince a történéseket. - Már az első megmérettetés alkalmával egy járómotoros célraszállást rontottam, ami lényegében meg is határozta a továbbiakat. Pontosabban innen sikerült feljönnünk, bár voltak további hibák is, melyek után úgy voltam vele, lehet, jobban járnánk, ha feladnánk a küzdelmeket. De aztán folyamatosan sikerült kijönnünk a gödörből. Ebbe talán az ellenfelek gyengélkedése is belejátszott, a lényeg azonban az, hogy zárkóztunk fel, az más kérdés, hogy például egy úgymond "fotó-meghatározásban" állítólag tévedtünk 2 millimétert, amit már nem fogadott el a zsűri. Talán lett volna lehetőségünk az óvásra, ugyanakkor konstatáltam, ezt a vb-t még az elején én hibáztam el, tehát mondhatni erkölcsi alapom nem volt nagyon arra, hogy ezt megtegyem. Legyen elég számunkra annyi ebből a vb-ből, hogy a későbbiekben már remekül tettük a dolgunkat, s így szépen csillog az ezüst is.

Nincs kizárva, hogy a javításra már meglehet az esély a következő esztendő során, mivel ugyan Európa-bajnoki év következne 2025-ben, de a nemzetközi grémium lát esélyt arra, hogy azt a sportági eseményt is világbajnoksággá nyilváníthassák.