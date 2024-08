A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport tudósítása szerint Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője reális végeredményről beszélt ugyan, a lefújás pillabatában azonban a zalai csapat egyetlen tagja sem palástolhatta csalódottságát. Az egerszegi kék-fehérek ugyan nem kezdték jól a meccset, de aztán lábra kaptak, többször is fölénybe kerültek, vezető gólt szereztek, majd pedig kézben tartották a mérkőzést. Végül azonban jött Kovács Patrik egyenlítő találata a 95. percben.

Dénes Csanád Vilmost köszöntik a csapattársak első NB I.-es gólja után

Fotó: Dömötör Csaba



– Eleinte valóban fölényben játszott a Fehérvár, de az első félidő derekától egészen a hajráig mi is bátrabban futballoztunk, ami megmutatkozott a helyzetek számában is – fogalmazott Márton Gábor. – Nagyszerűen teljesítettek, jól futballoztak a játékosaink, megérdemelték volna a győzelmet. Az összkép alapján mégis azt mondom, hogy a döntetlen reális.

A hazai edző, Pető Tamás elismerte, hogy a végén, az egyenlítésnél a szerencse is csapata mellé állt, de megjegyezte: a sors „tartozott” nekik, hiszen korábban – például a hazai kapufáknál – a ZTE FC-t segítette.

– Jól kezdtünk, helyzeteink voltak, már a harmadik percben eltaláltuk a kapufát, s nyilván minden másképpen alakul, ha az a labda befelé pattan – hívta fel a figyelmet a fehérvári vezetőedző. – A folytatásban felbátorodott a ZTE, míg nálunk egyre fogyott a levegő. Kevesen vagyunk, rövid a kispadunk, ráadásul két fronton is helyt kellett állnunk.

Zalai oldalon pedig mindenképp kiemelést érdemel a gólszerző, a 19 éves Dénes Csanád Vilmos, aki profi munkát végzett a találatnál: remekül használta ki a tavaly még zetés Bedi Bence balul sikerült felszabadítási kísérletét, és újra bizonyította, hogy jó ötlet volt leigazolni.