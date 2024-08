Magnetic Andráshida TE–Hévíz 0–2 (0–1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Kondákor M.

Andráshida TE: Szabó B. – Kaprinai (Baksa), Kotsis, Karvalics, Luter, Cséber, Anti (Bognár), Németh K., Kalamár (Rohonczy), Igazi, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Hévíz: Paksy – Filó, Tóth I. (Kustán), Takács, Szindekovics (Rózsás), Bontó (Erdősi), Sabján (Darmai), Huszár, Damina (Nyári), Fábián, Iberhart. Edző: Damina László.

Kánikulai melegben kezdődött a mérkőzés, emiatt már a találkozó elején mindkét csapat részéről a koncentráció hiánya volt felfedezhető. Ez sok pontatlan megoldást, ki nem kényszerített hibát eredményezett, a hazaiak egyik ilyen védekezési megingása végén pedig Bontó révén a Hévíz szerzett vezetést gyakorlatilag a semmiből. Ezt követően az ATE átvette az irányítást, előbb Kaprinai került ígéretes helyzetbe, majd Karvalics lövése pattant ki az oldalsó kapufáról. A szünet előtt Anti előtt is adódott még egy ziccer, de ez is kimaradt. A második félidőben tovább próbálkozott a Andráshida TE, mentek az egyenlítő gólért, de ahogy futott előre az óra, a lendület is úgy fogyott szép lassan. Emiatt a második játékrész már jóval kiegyenliettebbre sikerült: a hazai helyzetek mellett a vendégcsapat is kapufát lőtt. A mérkőzést végül tíz perccel a lefújás előtt Nyári döntötte el, a kitámadó hazaiak védelmét egy gyors kontratámadás végén mattolta a fürdővárosi együttes.

Gólszerzők: Bontó, Nyári.

Jók: Anti B., Németh K. ill. Iberhart, Szindekovics, Paksy.