A zártkapus mérkőzésről a Zalakerámia ZTE KK honlapja számolt be. Evvel kapcsolatban arról is, hogy a próbajátékon lévő légiósok szerződése érvénybe lépett Aaron Jones, Billy Garrett, valamint Isiah Bigelow esetében is, Tevin Brown kontraktusa pedig eleve a szezon végéig szólt.

A ZTE KK szeptember 3-án szurkolói ankétot tart az Ostoros Károly Csarnokban 18.30-tól.