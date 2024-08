Fordulás után a publikum várta volna a huszáros rohamokat csapatától az egyenlítésért és nyilván erre is készültek a játékosok, ám a túloldalon megint jött Babinszky. Jobb oldali szöglet és egy csúsztatás után került elé a labda, kicselezte védőjét és higgadtan a hosszú alsó sarokba helyezett, 0-2. Ezzel lett igazán nagy a Kanizsa előtt tornyosuló feladat, a játék képe alapján nehezen volt elképzelhető két (pláne három...) hazai gól. Cseréből mindenesetre hármas következett zalai részről, és élénkebb is lett a Kanizsa játéka, de a teljességhez tartozik, hogy az ellenfél is visszahúzódott, nem volt már miért sietnie. A Kanizsa egy Terbe átlövésnél, valamint a csereként érkezett Kondor ziccerénél járt közel a gólhoz, ám a labda mindkét alkalommal fölé ment egy kicsivel. A túloldalon viszont Babinszky lőhetett volna akár két gólt is. A somogyi siker megérdemelt, zalai szempontból eddig tartott a hibátlan szezon.