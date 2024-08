Tegnap már beszámoltunk róla, hogy Mányoki Attila is ott van New Yorkban, több ország hosszútávúszója társaságában, hogy megkísérelje körbeúszni a Manhattan-szigetet. A sportember a terveknek megfelelő időben vágott neki a távnak és az előzetesen kalkulált 7 óra 55 perces idejét csaknem percre pontosan eltalálta a vízben is, hiszen 8 óra 2 perc alatt ért célba.

Forrás: Mányoki Attila / Facebook

– A startot követően próbáltam megtalálni azt a ritmust, sebességet, amit érzésre tudok a végéig tartani. Már az első tempók után éreztem, hogy jól forog a kezem és éreztem az erőt a húzásaimban. Az előzetes itinerhez képest már jóval hamarabb sikerült befognom az ausztrál versenyzőt. Mivel erősnek éreztem magam, nem akartam egy picit mellette tempózni, így ahogy befogtam, mentem is tovább. Jól fogytak a hidak a fejem felett, és semmi negatív információ sem jött a szervezetemtől. Az itiner szerinti támpontokhoz képest folyamatosan nőtt a különbség a javamra. A Columbia Egyetem jelénél tudtam, hogy percek múlva becsatlakozom a Hudson folyóba. Amikor a hatodik órában tervezett frissítést is megkaptam, már mögöttem volt az utolsó híd is. A George Washington híd után már csak a célba vezető szakasz volt hátra, ami még hosszú. A folyó felső szakaszán gyorsan tudtam haladni, mert nem volt semmi zavaró tényező. Közeledve a Central Park magasságába, jelezték felénk, hogy egy óceánjáró hajó fog kifutni, és ezért lassítani kell vagy át kell vágni a Hudson folyón a Jersey oldalra. Nem akartam várni, ezért megindultunk a folyó túljára. Menet közben jelzett a parti őrség, hogy ők nem komfortosak ezzel az iránnyal és inkább menjek vissza az eredeti útvonalon és lassítsak. Mivel folyamatosan közeledtem a folyó sodrásával az óceánjáró felé, ezért végül beirányítottak a szomszédos dokkba, ahol nincs áramlat és ott várakozzak, körözzek, amíg a hajó biztonságos távolságba nem lesz tőlünk. Sok időt veszítettem. Amikor folytathattam az eredeti útvonalon az úszást, elvesztettem a ritmust, kissé le is merevedtem. Ettől a szakasztól viszont nagyon intenzív komp- és hajóforgalom volt, ami nagyon csapkodóvá alakítja a folyó felszínét. Az utolsó 6-7 km emiatt nagyon nehéz volt. Végül az utolsó pár száz méter lett könnyebb, amikor a célhoz kellett úsznom – számolt be úszásáról Mányoki Attila.