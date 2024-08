Major Veronika Keszthelyen – több mint százan fogadták

Vasárnap este alig 35 órával az olimpiai éremszerzése után hazatért szülővárosába Major Veronika. A világ- és Európa bajnok sportolót több mint százan fogadták és ünnepelték a várost jelző táblánál. Elsőként édesanyja, testvére, nagynénje, barátja köszöntötte, majd kezdetét vette a keszthelyi sportbarátok ünneplése, amelynek keretében elénekelték a himnuszt, majd Vera nevét skandálták.

Megható pillanata volt az ünnepségnek, amikor a Major Veronikát a fővárosból Keszthelyre hazahozó nevelőedzője, Keczeli Zoltán a fotózáshoz hívta Füle Szilvesztert, akit a BEFAG LK első olimpikonjának tekintenek.

Füle Szilveszter 1972-ben kivívta a müncheni olimpián való részvételt, letette az olimpiai esküt és átvette az olimpiai formaruhát –amit azóta is őriz –, majd két nappal az indulás előtt hívták, hogy még sem ő utazik....

– Azt a fordulatot soha nem hevertem ki életemben, de most boldog vagyok, hogy a klubból Vera érmes lehetett az ötkarikás játékokon és meghívtak ide ma este – mondta Füle Szilveszter.

Meghatódva fogadta a köszöntéseket

Major Veronikát több mint egy órán át ünnepelték a keszthelyiek, aki meghatódva fogadta a köszöntéseket és virágokat. Nyakában az olimpiai bronzéremmel így szólt:

– Maradhattam volna még Párizsban, de a szülőváros visszavonzott, a budapesti köszöntés után pedig siettünk haza. Végtelenül megleptek itt a határtáblánál. Amikor két hete elutaztam, előtte Csik Ferenc sírjánál és a Balaton-parti szobránál gyűjtöttem erőt, tettem fogadalmat, és ugyanígy megálltam a város határtáblájánál egy fotóra. Köszönöm mindenkinek, aki eljött és aki szurkolt.

Kikapcsolta a külvilágot

A budapesti szurkolói zónában is köszöntötték Major Veronikát, aki elmondta, nagyon fárasztó volt számára ez a két hét. Semmi másra nem koncentrált, csak arra, hogy éremmel térjen haza. Önmaga számára még a külvilágot is "kikapcsolta", hiszen elárulta: a saját személyes oldalait, közösségi médiás profiljait is a barátja kezelte ezekben a napokban, így a gratulációkat sem volt még ideje elolvasni. Eddig, hiszen innentől már ez sem lehet akadály. Párizsba viszont visszatér, ezt elmondta, ugyanis párjával hamarosan visszautazik a francia fővárosba, de már pihenni.